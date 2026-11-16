Bắc Kinh hé lộ nội dung thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung-Nga sắp tới

Sau khi thông báo trên được đưa ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nguyên thủ quốc gia của 3 nước Trung Quốc, Nga và Mỹ.

"Họ sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các cường quốc, điều này có ý nghĩa mang tính đột phá", bà Mao nói thêm, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp 3 bên tại Thâm Quyền (Trung Quốc) vào ngày 19.11 Ảnh: AFP

Trong bối cảnh hiện nay, 3 nước có trách nhiệm quan trọng trong việc hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hòa bình và ổn định thế giới, theo bà Mao.

"Việc tăng cường giao tiếp giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ, cùng với việc quản lý những khác biệt và ổn định quan hệ, phục vụ lợi ích của cả 3 nước", bà Mao nói thêm.

Điều này cũng đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, và giúp ổn định tình hình toàn cầu và thúc đẩy đối thoại và hợp tác, theo bà Mao. Bà không tiết lộ chi tiết cụ thể về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên.

Trong tuần trước, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề nỗ lực giảm vũ khí hạt nhân tại cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên tại Thâm Quyến, nơi sẽ diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC trong tuần này. Trung Quốc đã bác bỏ các nỗ lực đàm phán về vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ, hai nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

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Phát biểu tại Manila (Philippines) hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố Liên Hiệp Quốc sẵn sàng ủng hộ bất kỳ nỗ lực phi hạt nhân hóa nào có thể được nêu ra từ cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung-Nga vào ngày 19.11.

Liên Hiệp Quốc từ lâu đã ủng hộ việc giải trừ hạt nhân, cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị gia tăng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đã làm gia tăng rủi ro hạt nhân toàn cầu, theo Reuters.