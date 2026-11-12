Tổng thống Putin nói gì khi gặp hai đặc phái viên Mỹ?

Các trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky và Yury Ushakov, cùng với đặc phái viên phụ trách đầu tư của Tổng thống Putin là ông Kirill Dmitriev, cũng tham dự cuộc họp tại Điện Kremlin hôm nay 12.11, theo RT.

Tổng thống Putin mở đầu cuộc thảo luận bằng cách nhờ các đặc phái viên Mỹ chuyển lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã tạo điều kiện kết nối giữa Nga và Ukraine, đồng thời ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề nhân đạo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (thứ hai từ trái sang) và Jared Kushner (thứ ba từ trái sang) tại Điện Kremlin ngày 12.11 Ảnh: AP

Ông Witkoff thì nói rằng việc trao đổi tù nhân quy mô lớn vốn đã được thống nhất trong các cuộc thảo luận tại Abu Dhabi từ ngày 10-11.11 là một dấu hiệu của sự tiến triển, theo Reuters.

Tiếp nối vấn đề nhân đạo, ông Putin đã đề xuất tổ chức một sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Konstantinovka (tiếng Ukraine là Konstantinovka, ở miền đông Ukraine), dựa theo mô hình tương tự như sáng kiến gần đây, cho phép cư dân rời khỏi thị trấn Alyoshki (tiếng Ukraine là Oleshky, ở đông nam Ukraine), đồng thời cung cấp viện trợ cho những người chọn ở lại.

"Tại Donbass có một khu định cư tên là Konstantinovka, nơi hiện có khoảng 400-500 dân thường. Chúng ta hãy thực hiện điều tương tự như đã làm ở Alyoshki: mời đại diện báo chí nước ngoài, bao gồm cả báo chí Mỹ, cùng các cơ quan truyền thông Nga đến chứng kiến", ông Putin nói với hai ông Witkoff và Kushner, theo TASS.

Khi đề cập các điều kiện cho một giải pháp hòa bình, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn hòa bình tại Ukraine sẽ bền vững lâu dài.

Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ hoàn toàn khả năng triển khai quân đội nước ngoài tới Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng nào như thế cũng sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của Nga.

Cuộc thảo luận ngày 12.11 cũng đề cập vai trò của các quốc gia Tây Âu, những bên ủng hộ Ukraine, trong tiến trình hòa bình. Ông Ushakov cho hay châu Âu vẫn chưa thống nhất được một nhà đàm phán phù hợp. Moscow tuyên bố sẵn sàng xem xét các đề xuất hòa bình cụ thể từ phía châu Âu, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào, theo RT.

Ông Kushner nói với ông Putin rằng châu Âu mong muốn đóng một vai trò trong các cuộc đàm phán tương lai, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine cũng như châu Âu.