Nga - Mỹ - Ukraine đạt được gì sau 3 ngày đàm phán?

Theo đài RT, cuộc đàm phán kéo dài gần 5 giờ trong ngày 10.11 nhưng chưa đầy 2 giờ trong ngày còn lại.

Dẫn đầu phái đoàn Nga là Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky. Dẫn đầu phái đoàn Ukraine là lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài Rustem Umerov. Phía Mỹ gồm hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Khung cảnh trong phòng đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine ngày 10.11 ẢNH: AP

Trở ngại lớn nhất

Đặc phái viên Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, miêu tả vấn đề lãnh thổ là trở ngại lớn nhất của cuộc đàm phán, theo Reuters. Ông cho biết hai bên xung đột chưa có sự tin tưởng lẫn nhau nhưng gọi cuộc đối thoại lần này là "bước tốt đẹp đầu tiên".

"Thực tế là hiện không có sự tin tưởng giữa các bên và đó là điều được dự kiến sau một cuộc xung đột như vậy", ông Kushner nói, bổ sung rằng các bên đã đề cập vấn đề lãnh thổ và đó là bài toán khó nhất.

Theo tờ The Telegraph, Ukraine đã phản đối đề xuất của Mỹ về việc phân chia lại ranh giới hành chính nhằm phá thế bế tắc trong đàm phán.

Các đặc phái viên hòa bình của Mỹ đề xuất một giải pháp thỏa hiệp lãnh thổ, theo đó Nga sẽ tuyên bố kiểm soát các vùng hiện đang nắm giữ tại khu vực Donbass mà không cần Kyiv phải rút khỏi các thành phố mà họ vẫn đang kiểm soát ở đó.

Cho đến nay, Nga vẫn từ chối mọi đề xuất ngừng bắn trừ khi Kyiv rút quân hoàn toàn khỏi hai tỉnh thuộc Donbass là Donetsk và Luhansk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập luận rằng ông không thể nhượng lại các vùng lãnh thổ đó theo luật pháp nước mình.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner phát biểu bên cạnh các quan chức Ukraine ngày 11.11 ẢNH: AP

Trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, nhà lãnh đạo Ukraine một lần nữa bác bỏ việc rút các lực lượng Ukraine khỏi vùng Donbass. Ông lập luận rằng việc gây áp lực buộc Kyiv phải rút quân chính là cách dễ dàng nhất để Washington đạt được thỏa thuận với Moscow, đồng thời khẳng định rằng Mỹ nên tìm một "con đường khác".

Về phía Nga, ông Medinsky nói sẽ không từ bỏ lập trường lâu nay.



Kết quả rõ ràng nhất

Kết quả thực tế rõ ràng nhất của cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày là thỏa thuận về nguyên tắc đối với một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine, theo đài RT.

Ông Umerov xác nhận thỏa thuận trên, trong khi ông Kushner hoan nghênh kế hoạch trao đổi này, gọi đây là "đợt giải phóng tù binh mang tính nhân đạo lớn nhất" kể từ khi xung đột nổ ra.

Trung tướng Aleksandr Zorin, thành viên phái đoàn Nga và là Phó cục trưởng Cục Thông tin thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội, sau đó cho biết việc trao đổi có thể diễn ra trong vòng 2 - 3 tuần tới, ngay khi các thủ tục liên quan được hoàn tất.

Tiêu điểm quốc tế 12.11: Ukraine hài lòng với thông điệp từ Mỹ | Bộ trưởng Chiến tranh thoát nguy cơ luận tội

Các bên nói gì?

Ông Medinsky cho biết cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên từ tháng 2 lần này tập trung vào cấu trúc an ninh rộng hơn tại châu Âu, thay vì chỉ xoáy vào Ukraine. "Trong một số lĩnh vực, chúng tôi đã đạt được sự hiểu biết chung nhưng trong những lĩnh vực khác thì không. Cuộc đối thoại này chắc chắn sẽ tiếp tục", ông Medinsky nói.

Thành viên phái đoàn Ukraine Davyd Arakhamia cho biết Nga đã mang theo "những chỉ thị rất nghiêm ngặt" đến cuộc đàm phán. "Tôi tham gia vào quá trình này từ năm 2022 và tôi có thể khẳng định rằng đây là một trong những cuộc đàm phán khó khăn nhất", ông Arakhamia nói, nhưng bổ sung rằng sự kiện lần này đã tạo ra "đà thuận lợi" hướng tới việc đạt được một giải pháp trước cuối năm nay.

Diễn biến tiếp theo

Các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff chuẩn bị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trong hôm nay (12.11). Các quan chức Mỹ dự kiến nêu vấn đề về việc bổ sung các đối tác châu Âu vào cuộc đàm phán. Các quan chức châu Âu đã không tham gia đàm phán tại Abu Dhabi nhưng gặp riêng với đại diện Mỹ và Ukraine sau mỗi ngày họp.

Các nhà đàm phán Mỹ sau đó dự định bay tới Ireland để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người dự kiến tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu ở đó, và thảo luận về các đề xuất đã được đưa ra tại Abu Dhabi.