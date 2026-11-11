Quan chức Nga - Mỹ - Ukraine đàm phán tại UAE

Cuộc họp lần này, dự kiến kéo dài 2 ngày, sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống an ninh lục địa mới trong thời kỳ hậu xung đột.

Những bên tham gia sẽ cùng nhau xây dựng các cơ chế nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và tăng cường ổn định khu vực, theo TASS.

Phái đoàn Nga do ông Vladimir Medinsky - Trợ lý Tổng thống Nga - dẫn đầu, còn phía Ukraine do Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại nước này Rustem Umerov làm trưởng đoàn. Về phía Mỹ có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc họp 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine tại Abu Dhabi ngày 10.11 Ảnh: Reuters

Ông Witkoff hôm qua cho hay trước thềm cuộc đàm phán 3 bên nói trên, các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã gặp nhau để thảo luận về cách xây dựng dựa trên những thể chế và thỏa thuận an ninh hiện có của châu Âu sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc, theo Reuters. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định đại diện các nước châu Âu sẽ không tham gia cuộc đàm phán Nga - Mỹ - Ukraine lần này vì ngay từ đầu, các bên đã thống nhất về một khuôn khổ đàm phán 3 bên.

Ngày 9.11, Tổng thống Trump nói rằng Washington đang nhận thấy "xu hướng rất mạnh" hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Trước đó cùng ngày, một quan chức Mỹ khẳng định Moscow cũng như Kyiv đều đang thể hiện sự linh hoạt nhất định trong các trao đổi kín về khả năng hoán đổi lãnh thổ và cho thấy khả năng đạt được một sự thỏa hiệp, theo Reuters.