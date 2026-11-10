Tổng thống Trump nói gì trước thềm đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine?

"Chúng tôi cũng thấy một khuynh hướng rất mạnh trong việc chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi đang tham gia vào tiến trình này vì tôi muốn nhìn thấy không còn ai bị giết nữa", Tổng thống Trump nói với các phóng viên, theo Hãng tin TASS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng họp báo James S. Brady ở Nhà Trắng ngày 9.11 Ảnh: Reuters

Ông Trump bày tỏ niềm tin rằng cả Nga lẫn Ukraine đều đã mệt mỏi vì giao tranh và mong muốn hòa bình. "Tôi cho rằng cả Ukraine và Nga đều đã chán nản với việc giao tranh... Dù điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi, nhưng tôi có thể kết nối họ lại với nhau. Hiện tại, các cuộc gặp đang diễn ra và mọi thứ đang tiến triển ổn thỏa. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề này", ông Trump nói thêm.

Các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine nhằm giải quyết cuộc xung đột dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10-11.11 tại Abu Dhabi. Đây sẽ là vòng đàm phán đầu tiên kể từ tháng 2 nhằm tiến gần hơn đến việc chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi.

Phái đoàn Nga sẽ do Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu, trong khi phái đoàn Ukraine sẽ do người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Rustem Umerov dẫn dắt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các bảo đảm an ninh. Ông cũng lưu ý rằng đại diện các nước châu Âu sẽ không tham gia vì ngay từ đầu, các bên đã thống nhất về một khuôn khổ đàm phán 3 bên.

Trước đó vào ngày 9.11, một quan chức Mỹ cho biết cả Nga lẫn Ukraine đều đang thể hiện sự linh hoạt nhất định trong các trao đổi kín về khả năng hoán đổi lãnh thổ, trước khi các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra.

Cả Kyiv lẫn Moscow đều giữ lập trường cứng rắn về vấn đề lãnh thổ. Kyiv muốn Nga rút về biên giới ban đầu giữa hai nước, trong khi Moscow lại muốn kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, theo Reuters.

Tuy nhiên, vị quan chức Mỹ tiết lộ rằng cả hai bên đều âm thầm cho thấy khả năng đạt được một sự thỏa hiệp. Bất kỳ thỏa thuận nào về lãnh thổ cũng chỉ có thể đạt được vào giai đoạn cuối của quá trình đàm phán, sau khi các vấn đề khác (bao gồm cả cấu trúc an ninh thời hậu chiến) đã được thống nhất, theo vị quan chức.

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Cũng trong ngày 9.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng những thắng lợi trên chiến trường cùng với tổn thất ngày càng lớn của phía Nga đang củng cố vị thế của Kyiv trong các cuộc đàm phán sắp tới, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga đối với tuyên bố này của ông Zelensky.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu nỗ lực hòa giải của phía Mỹ tại các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Vị quan chức Mỹ nói trên cho biết thêm sau cuộc đàm phán này, các đặc phái viên Mỹ có thể sẽ tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Dù lưu ý rằng quá trình đàm phán sẽ cần thời gian, vị quan chức cho hay phía Mỹ vẫn giữ thái độ lạc quan một cách thận trọng rằng tiến triển có thể đạt được.