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    Ngoại trưởng Mỹ thông báo tiến triển về Ukraine

    H.G
    H.G
    Hôm qua (giờ VN), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã có tiến triển về việc định hình cái gọi là "cấu trúc an ninh" tại Ukraine và châu Âu sau khi xung đột tại Ukraine chấm dứt, theo AFP.

     Lời nhận xét này được đưa ra trước khi ông Rubio lên đường đến Paris (Pháp) tham dự Hội nghị ngoại trưởng G7 diễn ra 2 ngày bắt đầu từ 9.11. Và hoạt động thương thuyết giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian cũng dự kiến được tổ chức ngày 10 - 11.11 tại Abu Dhabi (UAE).

    Ngoại trưởng Mỹ thông báo tiến triển về Ukraine - Ảnh 1.

    Ngoại trưởng Rubio trả lời báo giới ngày 8.11

    Ảnh: Reuters

    Trả lời báo giới trước chuyến đi, Ngoại trưởng Rubio nói rằng nhu cầu bảo đảm an ninh là vấn đề liên tục được nêu lên trong các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Rubio, một trong những vấn đề then chốt chính là cấu trúc an ninh cho Ukraine và rộng hơn nữa bao gồm cả châu Âu sẽ trông như thế nào sau khi mọi chuyện kết thúc.

    Vài ngày trước, Tổng thống Trump dự đoán sẽ có một thỏa thuận vô cùng lớn với Moscow không chỉ liên quan đến Ukraine mà cho toàn thể châu Âu. "Tôi cho rằng đó là điều Tổng thống Donald Trump đang muốn nhắc đến, đó là đã có một số tiến triển liên quan cấu trúc an ninh có thể được thiết lập như thế nào sau khi xung đột chấm dứt", AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ bổ sung.

    Ông Rubio nói thêm hiện vẫn chưa có điều gì được chốt, và cho rằng Abu Dhabi có thể mang đến một số tiến triển mới. Các đặc phái viên Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dự kiến đại diện đoàn Mỹ tại Abu Dhabi. Hôm qua, Đài RTL dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết châu Âu sẽ cử đại diện tham gia cuộc đàm phán, và Pháp sẽ có mặt ở Abu Dhabi để góp phần vào các cuộc thảo luận.

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