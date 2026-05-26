Nga cảnh báo Armenia trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ?

Armenia là thành viên của một liên minh kinh tế do Nga dẫn đầu và phụ thuộc rất nhiều vào Nga về nguồn cung năng lượng, nhưng trong những năm gần đây, Armenia đã tìm cách thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), bao gồm việc năm ngoái thông qua luật để khởi động quá trình gia nhập EU, theo Reuters.

"Có một mức giá rất, rất hấp dẫn và hơn cả ưu đãi về khí đốt của Nga. Nhưng, tất nhiên là những điều khoản như thế không dành cho những nước tham gia các liên minh hội nhập khác. Ở đó, mức giá hoàn toàn khác, theo thị trường", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với các phóng viên khi được hỏi về quan hệ với Armenia.

Vào đầu tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu vấn đề giá khí đốt tại cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, nói rằng Yerevan đã trả 177,50 USD (hơn 4,6 triệu đồng) cho 1.000 m3 khí đốt từ Nga, trong khi giá ở châu Âu là hơn 600 USD. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói với các phóng viên vào ngày 9.5 rằng việc Armenia tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về nguyện vọng gia nhập EU của nước này là "hợp lý".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan khẳng định Armenia không có ý định cắt đứt quan hệ chính trị và kinh tế với Nga. "Chúng tôi muốn và sẽ nỗ lực để duy trì và làm sâu sắc thêm mối quan hệ bình thường giữa hai bên", Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời ông Mirzoyan nói với các phóng viên tại thủ đô Yerevan hôm 25.5.

Hôm nay 26.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ đến thăm Armenia để hội đàm với ông Mirzoyan, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hai bên dự kiến tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ, nhưng thông báo không cung cấp chi tiết.