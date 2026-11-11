Tổng thống Ukraine 'rất vui' về thông điệp từ Mỹ liên quan xung đột với Nga

"Tôi thấy có những thay đổi. Tôi rất vui với những gì mình nghe được", Tổng thống Zelensky chia sẻ khi được hỏi về những thông điệp gần đây từ các đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff.

"Việc trao trả tù binh là một ưu tiên. Họ đã thảo luận chi tiết về các đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như nền tảng để đảm bảo những cam kết này có hiệu lực lâu dài", ông Zelensky chia sẻ thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một cuộc họp báo ở Copenhagen (Đan Mạch) ngày 10.11 Ảnh: AP

Ông Zelensky chia sẻ cảm xúc như trên trước các nhà báo sau một ngày hội đàm với các nhà lãnh đạo Bắc Âu tại Đan Mạch, đúng vào thời điểm kết thúc ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE).

Đây là cuộc thảo luận 3 bên đầu tiên kể từ tháng 2. Ông Zelensky mô tả ngày làm việc đầu tiên diễn ra một cách xây dựng và thực chất.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, chương trình nghị sự tại Abu Dhabi bao gồm việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, một ý tưởng đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề cập trước đó cùng ngày.

"Tất cả chúng tôi đều rất thận trọng với chủ đề này vì không ai thực sự hiểu rõ 100% họ muốn gì. Tôi nghĩ chúng tôi có hiểu, nhưng chưa ai được xem các văn bản về những gì phía Mỹ đã thảo luận với phía Nga", ông Zelensky nói.

"Mọi người đều sẵn sàng đối thoại. Trước hết là phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Thứ hai là cần có các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Thứ ba là có thể có một cuộc đối thoại về vấn đề an ninh ở châu Âu và trên thế giới", ông Zelensky nêu rõ.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông Lavrov cho rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu thảo luận trước về các đường hướng cho cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu, rồi mới bàn đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Cuộc đàm phán 3 bên lần này tập trung thảo luận các khía cạnh quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống an ninh lục địa mới trong thời kỳ hậu xung đột. Những bên tham gia sẽ cùng nhau xây dựng các cơ chế nhằm ngăn chặn các mối đe dọa và tăng cường ổn định khu vực, theo Hãng tin TASS ngày 10.11.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã mô tả cuộc gặp 3 bên do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi là "rất hiệu quả", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thì nói rằng còn quá sớm để đánh giá về cuộc gặp này khi 3 bên vẫn còn một ngày đàm phán nữa trong hôm nay 11.11.

Cuộc gặp diễn ra sau một loạt các cuộc tiếp xúc của phía Mỹ với cả hai bên trong những tuần gần đây, những nỗ lực mà ông Kushner cho là đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của các bên.

"Chúng tôi cảm thấy lạc quan trước những thảo luận mang tính xây dựng hôm nay", ông Kushner viết trên mạng xã hội X sau khi ngày đàm phán đầu tiên kết thúc.

Ông còn viết rằng phía Mỹ đang nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine và thiết lập các thỏa thuận an ninh cần thiết cho một Ukraine có chủ quyền, an toàn, thịnh vượng, cũng như một nền hòa bình lâu dài trên khắp châu Âu, theo Reuters.