Tín hiệu tích cực trong đàm phán 3 bên về Ukraine

AFP ngày 11.11 dẫn lời Đặc phái viên Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay nước này đã giúp "thu hẹp những cách biệt" giữa Nga và Ukraine sau ngày đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE), đồng thời bày tỏ hy vọng hướng đến một giải pháp cho cuộc xung đột. Theo ông Kushner, Mỹ kỳ vọng tạo khuôn khổ mới về an ninh giữa Ukraine, Nga và châu Âu, nhằm đảm bảo hòa bình "hàng thập niên, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ". Theo TASS, ngày đàm phán đầu tiên kéo dài 4 giờ 30 phút, gồm 40 phút giải lao, và các bên tiếp tục đàm phán trong ngày 11.11.

An ninh châu lục

Sau ngày đàm phán đầu tiên, ông Kirill Dmitriev, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế với nước ngoài, đồng thời là CEO Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), gửi lời cảm ơn tới các đặc phái viên Mỹ vì những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump cho vấn đề Ukraine. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về triển vọng đạt được tiến bộ hướng tới một giải pháp hòa bình, cũng như khả năng đi đến các thỏa thuận cụ thể. Ông Peskov trước đó cho biết cuộc đàm phán sẽ tập trung vào những đảm bảo an ninh cho Nga.

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Phái đoàn Nga có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, người từng thay mặt Moscow đưa ra yêu cầu trước thời điểm xảy ra xung đột, đòi NATO phải rút lực lượng và vũ khí khỏi Đông Âu, đồng thời không mở rộng về phía đông. Theo giới quan sát, động thái này cho thấy quyết tâm khôi phục yêu cầu xem xét lại các thỏa thuận an ninh đã tồn tại hàng thập niên tại châu Âu. Một nguồn tin từ phái đoàn Nga cho biết việc giải quyết cuộc xung đột với Ukraine "chỉ là một mục trong chương trình nghị sự", và mục tiêu chính của Moscow là xây dựng một cấu trúc an ninh toàn diện cho toàn châu lục.

Phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán tại UAE ngày 10.11 ẢNH: AP

Ngay trước cuộc đàm phán, ông Umerov đã họp với các đặc phái viên Mỹ, châu Âu và NATO tại Abu Dhabi. Thông cáo đưa ra sau đó cho biết các bên này tái khẳng định cam kết chung đối với một cấu trúc an ninh mạnh mẽ cho châu Âu thời hậu chiến.

Ukraine thúc đẩy ngừng bắn

Theo ông Umerov, các ưu tiên của Ukraine vẫn là đạt được lệnh ngừng bắn và các bảo đảm an ninh. "Người dân của chúng tôi đang mong chờ cuộc chiến kết thúc", ông nói thêm.

Phát biểu tại Copenhagen trong chuyến thăm Đan Mạch hôm 10.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra theo hướng "mang tính xây dựng và khá thực chất". Ông nói thêm rằng phái đoàn Ukraine đã báo cáo lại rằng các vấn đề nhân đạo và bảo đảm an ninh nằm trong số những chủ đề đã được thảo luận. Khi được hỏi về những thay đổi trong cách tiếp cận các cuộc đàm phán hòa bình từ phía các đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Zelensky nói rằng ông thấy có những thay đổi và ông "rất hài lòng với những gì mình được nghe". Bên cạnh đó, ông cho biết các nhà đàm phán tại Abu Dhabi đang nỗ lực thúc đẩy một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, đồng thời cho biết các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Theo trang Axios, sau vòng đàm phán tại Abu Dhabi, các đặc phái viên Mỹ có thể đến Moscow và sau đó là Kyiv để tiếp tục nỗ lực trung gian hòa bình.