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    Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Trung - Nga

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Nhà Trắng ngày 13.11 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới.

    Theo CNN, nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp 3 bên đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga.

    Trọng tâm chương trình nghị sự là kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân. "Tổng thống Trump tin rằng việc phổ biến vũ khí hạt nhân rất nguy hiểm", phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales nhấn mạnh, đồng thời cho biết ông Trump muốn thúc đẩy một khuôn khổ kiểm soát vũ khí mới.

    Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Trung - Nga - Ảnh 1.

    Từ trái sang: Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập và Tổng thống Putin

    ẢNH: AP

    Cuộc gặp dự kiến diễn ra sau khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực vào tháng 2.2026. Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Nga sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington không kỳ vọng đạt thỏa thuận ngay tại cuộc gặp. "Chúng tôi không kỳ vọng đạt được bất kỳ thỏa thuận nào", một quan chức cấp cao Mỹ nói, đồng thời xem đây là bước khởi đầu cho đối thoại giữa 3 cường quốc.

    Ngoài vấn đề hạt nhân, các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận về Iran, trong khi Mỹ chưa có kế hoạch đưa xung đột Ukraine vào chương trình nghị sự. Theo Đài ABC News, ông Trump dự kiến gặp riêng ông Tập vào ngày 19.11, trước cuộc gặp 3 bên. Tỉ phú Elon Musk dự kiến tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc. 

    Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Mỹ, Nga, Trung Quốc đang trao đổi về chương trình nghị sự của cuộc gặp 3 bên tiềm năng. Phía Trung Quốc chưa chính thức xác nhận cuộc hội đàm. 

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