Châu Âu chốt đội hình tham gia đàm phán về Ukraine, Nga đặt điều kiện

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 13.11 nhất trí để Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan cùng các thể chế EU đại diện cho châu Âu tại những vòng đàm phán hòa bình Ukraine sắp tới. Quyết định được đưa ra sau nhiều tháng tranh luận về việc ai sẽ thay mặt châu Âu tham gia tiến trình thương lượng do Mỹ làm trung gian, theo Reuters.

"Châu Âu phải lên tiếng bằng một tiếng nói rõ ràng và thống nhất trong mọi cuộc thảo luận định hình tương lai Ukraine và an ninh lục địa", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tại Dublin (Ireland).

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (từ trái sang) tham dự hội nghị tại Brussels (Bỉ) ngày 16.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo các quan chức EU, nhóm đàm phán dự kiến gồm cố vấn an ninh quốc gia của 5 nước trên cùng đại diện Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có thể cử đại diện tham dự. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là chấm dứt xung đột và đạt hòa bình cho Ukraine.

Thông báo xuất hiện một ngày sau khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý để châu Âu tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Tuy nhiên, Điện Kremlin ngày 13.11 đưa ra lập trường thận trọng. Theo Hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga chỉ xem xét mở rộng thành phần đàm phán khi xác định các nước châu Âu thực sự có thiện chí đóng góp cho tiến trình hòa bình. Ông khẳng định Nga vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng cần một đại diện châu Âu có đủ thẩm quyền phát ngôn và thương lượng.

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Ông Peskov cũng cho rằng chính các nước châu Âu đã cắt đứt đối thoại với Nga, đồng thời xác nhận chưa có cuộc thảo luận thực chất nào về việc nối lại các cuộc tiếp xúc song phương. Ông Peskov cho biết Moscow kỳ vọng vòng đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine tiếp theo sẽ sớm diễn ra.

Ngày 12.11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết ông đã bắt đầu các cuộc thảo luận với các đối tác châu Âu về cấu trúc an ninh của lục địa.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh không thể thảo luận về xung đột Ukraine nếu thiếu Kyiv, cũng như không thể quyết định các vấn đề an ninh châu Âu nếu thiếu tiếng nói của châu Âu. Ông cũng bác bỏ yêu cầu xem xét lại cấu trúc an ninh hiện hành của lục địa.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cảnh báo việc chuyển trọng tâm sang những yêu cầu an ninh rộng lớn của Nga có thể là một "cái bẫy", khiến các bên xao nhãng mục tiêu đạt lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng phản đối những nhượng bộ liên quan cấu trúc an ninh châu Âu.

Theo Reuters, các lãnh đạo Ba Lan, vùng Baltic và Bắc Âu đã bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ và Nga thảo luận lại trật tự an ninh châu Âu. Trước đó, khoảng 40 quốc gia châu Âu tham dự cuộc họp tại Dublin ngày 12.11 ký tuyên bố khẳng định mọi quyết định ảnh hưởng đến an ninh lục địa phải có sự tham gia của các nước châu Âu.

Trong khi đó, ông Kushner cho rằng việc mở rộng đàm phán sẽ tạo điều kiện giải quyết các bảo đảm an ninh thời hậu chiến cùng những bất đồng lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Nhà Trắng ngày 13.11 thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới. Theo một quan chức Mỹ, vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân sẽ được thảo luận.