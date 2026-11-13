Nga - Ukraine nhất trí mở rộng hòa đàm, châu Âu có thể nhập cuộc?

Theo Reuters hôm nay, cuộc gặp ngày 12.11 diễn ra tại khu vực sân bay ở Ireland, bên lề hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu (EPC). Ông Rustem Umerov, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, cũng tham dự.

Trước đó, 2 đặc phái viên Mỹ đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin sau vòng đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine ở Abu Dhabi (UAE) ngày 10 - 11.11.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump (từ phải sang) phát biểu với truyền thông tại sân bay Dublin (Ireland) ngày 12.11.2026

ẢNH: AP

Phát biểu sau cuộc gặp tại Dublin, Tổng thống Zelensky hoan nghênh việc Nga đồng ý để đại diện châu Âu trực tiếp tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo. "Họ sẽ có tiếng nói. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi xung đột đang diễn ra ở châu Âu", theo The Kyiv Indepedent dẫn lời nhà lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng các bên sẽ xây dựng chương trình nghị sự cụ thể về ngừng bắn và giảm leo thang xung đột. Theo ông, việc nối lại tiến trình thương lượng sau nhiều tháng gián đoạn đã là một bước tiến cần thiết.

Ông Zelensky cũng bày tỏ lo ngại về những hạn chế mới đối với hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield do Mỹ cung cấp, cho rằng tình trạng gián đoạn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Ukraine trên tiền tuyến.

Cùng ngày, ông Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí mở rộng vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của các nước châu Âu. Theo ông, thể thức mới cho phép các bên thảo luận đồng thời những tranh chấp lãnh thổ và các thỏa thuận bảo đảm an ninh châu Âu thời hậu chiến.

Hiện giới chức châu Âu chưa bình luận về các thông tin trên.

Ông Kushner đánh giá các cuộc tiếp xúc với ông Putin và ông Zelensky diễn ra tích cực, nhưng thừa nhận vẫn tồn tại những khác biệt đáng kể. Ông nhấn mạnh một thỏa thuận hòa bình bền vững cần đi kèm các bảo đảm an ninh đáng tin cậy và cam kết giảm leo thang từ các bên.

Một nội dung khác được giới chức Mỹ thúc đẩy là cuộc trao đổi tù binh có thể lớn nhất kể từ khi chiến sự bùng phát, theo Reuters. "Chúng tôi đang nỗ lực hướng tới cuộc trao đổi tù binh lớn nhất trong cuộc chiến, có khả năng giúp hàng nghìn người đoàn tụ với gia đình", theo Reuters dẫn bài viết của ông Kushner trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông chưa công bố quy mô cụ thể hoặc thời điểm thực hiện.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay Tổng thống Putin chấp thuận để châu Âu tham gia vòng thương lượng tiếp theo. "Các nước châu Âu sẽ tham gia cuộc họp tiếp theo. Chúng tôi coi đây là thời điểm rất quan trọng, bởi họ là đối tác và sự tham gia của họ có ý nghĩa đối với chúng tôi", ông Witkoff chia sẻ với truyền hình nhà nước Nga sau cuộc hội đàm với ông Putin.

Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS đưa tin ông Putin khẳng định rằng phía Nga chưa bao giờ cắt đứt đối thoại với các nước châu Âu, đồng thời yêu cầu Mỹ làm rõ liệu các nước châu Âu muốn hòa bình hay tiếp tục xung đột ở Ukraine. Lãnh đạo Nga cũng yêu cầu ông Witkoff và ông Kushner chia sẻ đánh giá của họ về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine từ "góc nhìn châu Âu", sau các cuộc thảo luận với đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, ông Putin phản đối đề xuất triển khai lực lượng quân sự phương Tây tại Ukraine sau khi đạt thỏa thuận hòa bình. Theo TASS dẫn lời ông, sự hiện diện này sẽ đe dọa an ninh Nga và có nguy cơ khiến xung đột tái bùng phát.

Tổng thống Putin cũng đề xuất Nga và Ukraine phối hợp thực hiện thêm một sứ mệnh nhân đạo tại thành phố Kostiantynivka, miền đông Ukraine.

Điện Kremlin ngày 12.11 thông báo Tổng thống Putin dự kiến thảo luận toàn diện về giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine với Tổng thống Trump bên lề hội nghị hội nghị APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tuần tới.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho hay cuộc gặp dự kiến sẽ đề cập "toàn bộ các vấn đề" liên quan tiến trình hòa bình. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11.11 tiết lộ Washington đang xúc tiến khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề APEC.