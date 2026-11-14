Lộ giao dịch cổ phiếu NVIDIA của ông Trump trước quyết định bán chip sang Trung Quốc

Theo phân tích của nhóm giám sát chống tham nhũng DeKleptocracy (Mỹ) dựa trên các bản kê khai tài chính công khai, ông Trump đã mua cổ phiếu NVIDIA trị giá từ 1 - 5 triệu USD trong những ngày trước khi chính phủ Mỹ bãi bỏ một quy định kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ thời Tổng thống Joe Biden vào tháng 5.2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) đứng cùng ông Jensen Huang - cựu CEO NVIDIA tại Viện Hòa bình Mỹ ở Washington D.C ngày 8.10.2026 ẢNH: REUTERS

Quy định này được thiết kế nhằm hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của các quốc gia bị Mỹ coi là có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Việc bãi bỏ được xem là diễn biến có lợi cho NVIDIA, doanh nghiệp từng thu được khoảng 1/4 doanh thu từ thị trường Trung Quốc trong giai đoạn 2010 - 2022. Cổ phiếu hãng cũng tăng giá sau thông báo điều chỉnh chính sách, theo The Guardian.

Các giao dịch tiếp tục xuất hiện khi Mỹ nới lỏng hạn chế đối với một số dòng chip NVIDIA. Tháng 12.2025, ông Trump tuyên bố cho phép công ty bán chip AI H200 sang Trung Quốc, quyết định được Bộ Thương mại Mỹ thông qua vào tháng 1.2026.

Các bản kê khai cho thấy ông Trump thực hiện ít nhất 3 giao dịch mua cổ phiếu NVIDIA sau thông báo trên, mỗi giao dịch trị giá từ 250.000 - 500.000 USD. Tổng thống Mỹ còn mua cổ phần tại nhiều tập đoàn công nghệ khác, gồm Apple, Meta và Microsoft.

DeKleptocracy đặt nghi vấn về khả năng xung đột lợi ích giữa các khoản đầu tư cá nhân của ông Trump và quyết định chính sách có tác động đến NVIDIA.

Hiện Tổng thống Trump chưa bình luận về thông tin trên.

Thông tin xuất hiện giữa lúc NVIDIA đối mặt khủng hoảng lãnh đạo sau khi nhà đồng sáng lập Jensen Huang từ chức CEO. Ông Huang bị cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ bị nghi liên quan hoạt động tình báo Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc gián điệp và các nghi vấn này chưa có kết luận điều tra công khai.

Ông Huang vốn duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump và nhiều lần gặp nhà lãnh đạo Mỹ trong thời gian NVIDIA vận động nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13.11, ông Trump tiết lộ đã điện đàm với ông Huang, đồng thời gọi những diễn biến liên quan cựu CEO NVIDIA là "thật đáng buồn". "Ông ấy đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Điều khiến ông ấy đau lòng nhất là vợ và gia đình", theo The Hill dẫn lời Tổng thống Mỹ.

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Khi được hỏi liệu ông Huang có nên từ chức hay không, ông Trump cho rằng điều đó phụ thuộc vào việc người phụ nữ liên quan có thực sự là gián điệp Trung Quốc hay không. "Tôi không biết liệu điều đó đã được xác định hay chưa", ông nói.

Giữa những nghi vấn về an ninh quốc gia, các nghị sĩ thuộc cả 2 đảng tại Mỹ ngày 13.11 đã kêu gọi điều tra vụ việc và siết chặt khả năng tiếp cận chip tiên tiến của Trung Quốc. Một số nghị sĩ Dân chủ cũng yêu cầu làm rõ những thông tin mà ông Trump đã được cung cấp về vụ việc.