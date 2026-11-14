Ông Jensen Huang đối mặt trát triệu tập từ quốc hội Mỹ

Cùng ngày, lãnh đạo của 3 ủy ban Hạ viện Mỹ đã gửi thư yêu cầu ông Huang tham gia buổi phỏng vấn kín ngày 1.12. Cựu CEO NVIDIA có thời hạn đến 20 giờ ngày 13.11 để chấp thuận, nếu không có thể đối mặt trát triệu tập bắt buộc, theo Reuters.

Ông Jensen Huang trong một lần phát biểu Ảnh: Reuters

Tại Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban ngân hàng Tim Scott cũng yêu cầu ông Huang và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tự nguyện điều trần ngày 3.12, đồng thời cảnh báo có thể ban hành trát triệu tập nếu hai người không hợp tác. Ông Scott cho rằng những thông tin gần đây làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và việc bảo vệ công nghệ nhạy cảm của Mỹ. Trước đó, hội đồng quản trị NVIDIA mở cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài hay không.

Biến động lãnh đạo khiến cổ phiếu NVIDIA giảm 13% đầu phiên 12.11, trước khi đóng cửa giảm 4,3%. Tính từ đỉnh ngày 6.10, vốn hóa tập đoàn đã mất khoảng 1.760 tỉ USD, theo CNN. Trong khi đó, NVIDIA đối mặt bài toán tìm người kế nhiệm ông Huang, người đã dẫn dắt tập đoàn suốt 33 năm. Bà Kress và Phó chủ tịch NVIDIA Ian Buck được nhắc đến trong số các ứng viên tiềm năng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bê bối liên quan ông Huang là "thật đáng buồn", đồng thời đề xuất cựu CEO Apple Tim Cook làm người kế nhiệm.

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