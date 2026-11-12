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    Thêm nhiều diễn biến nóng quanh quốc hội Mỹ

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Reuters ngày 10.11 đưa tin các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị mở loạt điều tra với trọng tâm là các cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính trị hóa và cắt giảm quy mô các cơ quan tình báo.

    Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim Himes - người sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ từ tháng 1.2027 - cho biết có bằng chứng cho thấy nhiều chuyên gia phân tích ngần ngại viết về các chủ đề nhạy cảm vì "sợ bị trả đũa".

    Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2 của ông Trump, chính quyền Mỹ đã sa thải hoặc buộc hàng trăm nhân viên tình báo nghỉ việc, động thái bị cho là đã làm gián đoạn việc phân tích các vấn đề trọng tâm như tình hình tại Iran và Venezuela.

    Trong diễn biến khác tại Hạ viện Mỹ, phe Cộng hòa ngày 10.11 đã chặn thành công nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, AFP đưa tin. Với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống (11 nghị sĩ Dân chủ vắng mặt), Hạ viện quyết định hủy bỏ phiên bỏ phiếu chính thức. Nghị quyết gồm 8 điều khoản cáo buộc ông Hegseth lạm quyền, tiến hành cuộc chiến tại Iran cùng các chiến dịch quân sự ở Yemen và vùng biển Caribbean mà không có sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp Mỹ.

    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tạm thời thoát nguy cơ bị luận tội

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