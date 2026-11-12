Thêm nhiều diễn biến nóng quanh quốc hội Mỹ

Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim Himes - người sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ từ tháng 1.2027 - cho biết có bằng chứng cho thấy nhiều chuyên gia phân tích ngần ngại viết về các chủ đề nhạy cảm vì "sợ bị trả đũa".

Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ 2 của ông Trump, chính quyền Mỹ đã sa thải hoặc buộc hàng trăm nhân viên tình báo nghỉ việc, động thái bị cho là đã làm gián đoạn việc phân tích các vấn đề trọng tâm như tình hình tại Iran và Venezuela.

Trong diễn biến khác tại Hạ viện Mỹ, phe Cộng hòa ngày 10.11 đã chặn thành công nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, AFP đưa tin. Với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống (11 nghị sĩ Dân chủ vắng mặt), Hạ viện quyết định hủy bỏ phiên bỏ phiếu chính thức. Nghị quyết gồm 8 điều khoản cáo buộc ông Hegseth lạm quyền, tiến hành cuộc chiến tại Iran cùng các chiến dịch quân sự ở Yemen và vùng biển Caribbean mà không có sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp Mỹ.