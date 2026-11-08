Tòa án Tối cao Mỹ trong tâm điểm chú ý giữa thành công của đảng Dân chủ

Thành công của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ làm dấy lên sự quan tâm mới đối với các thẩm phán bảo thủ lớn tuổi nhất tại Tòa án Tối cao.