Venezuela tiến tới bầu cử tổng thống

Cùng ngày, nhân vật đối lập Maria Corina Machado - người bị cấm tranh cử hồi năm 2024 và vừa trở về nước ngày 25.10 sau 10 tháng lưu vong - phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Caracas rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đề xuất 3 giai đoạn cho sự chuyển đổi chính trị tại Venezuela gồm ổn định, phục hồi và chuyển tiếp.

"Ngoại trưởng Marco Rubio đã vạch ra một chuỗi các bước để tiến tới quá trình chuyển đổi dân chủ, trong đó nêu rõ rằng cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào năm 2027", bà Machado nói. Washington chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, chính quyền Mỹ đã ủng hộ các cuộc đàm phán giữa chính quyền lâm thời và các nhóm đối lập (không bao gồm phong trào Vente Venezuela của bà Machado) về việc cải tổ hội đồng bầu cử và tòa án tối cao của Venezuela trước cuộc bầu cử tiếp theo.

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