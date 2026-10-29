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    Thẩm phán Mỹ phụ trách phiên tòa xử Tổng thống Venezuela qua đời

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Ông Alvin Hellerstein, thẩm phán Mỹ phụ trách phiên tòa xét xử Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đã qua đời ở tuổi 92, theo AFP dẫn lời một quan chức hôm 28.10.

    Là một trong những thẩm phán liên bang lớn tuổi nhất Mỹ, ông Hellerstein từng là tâm điểm nghi ngờ quanh câu hỏi ông có phù hợp để chủ tọa một phiên tòa có khả năng kéo dài như vụ xét xử ông Maduro hay không.

    Thẩm phán Mỹ phụ trách vụ án chống cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro qua đời - Ảnh 1.

    Thẩm phán Alvin Hellerstein chủ trì một phiên tòa trong vụ án chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ở thành phố New York (Mỹ) ngày 22.7

    Ảnh: Reuters

    Trong sự nghiệp lâu dài của mình, thẩm phán Hellerstein từng giám sát các vụ kiện dân sự liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ngày 11.9.2001 của al-Qaeda tại New York và Washington. Ông thường bác bỏ các thỏa thuận mà ông cho là không công bằng đối với các nguyên đơn.

    Thông tin về việc ông Hellerstein qua đời đã được tòa án liên bang Mỹ tại New York, nơi ông từng làm việc, xác nhận. Theo hồ sơ tòa án, vụ án liên quan ông Maduro đã được chuyển giao cho thẩm phán Analisa Torres (sinh năm 1959).

    Thẩm phán Hellerstein đã phụ trách vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn liên quan đến ông Maduro trong hơn một thập niên qua. Trong khuôn khổ vụ án này, cựu Giám đốc tình báo Venezuela Hugo Armando Carvajal, đã bị kết tội, theo AFP.

    Ông Maduro và bà Cilia Flores bị lực lượng Mỹ bắt tại thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3.1 và sau đó bị đưa tới New York để đối mặt các cáo buộc liên quan buôn bán ma túy. Cả hai đã tuyên bố không nhận tội và hiện bị giam tại Mỹ.

    Luật sư của ông Maduro đang thách thức tính hợp pháp của vụ bắt giữ, đồng thời lập luận rằng ông được hưởng quyền miễn trừ đối với những hành vi bị cáo buộc xảy ra khi còn đương chức.

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