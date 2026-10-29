Tổng thống lâm thời Venezuela đòi Ngân hàng trung ương Anh trả lại vàng

Venezuela hiện có số vàng thỏi trị giá 1,9 tỉ USD (tính theo giá trị năm 2023) đang được lưu giữ tại BoE, nhưng không thể rút ra do Anh từ chối công nhận kết quả tái đắc cử tổng thống của ông Nicolas Maduro vào năm 2018.

Bà Rodriguez khẳng định rằng "số vàng đó thuộc về người dân Venezuela, chứ không phải của Ngân hàng trung ương Anh".

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại Diễn đàn Lương thực thế giới tại Rome (Ý) ngày 12.10 Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng từ năm 2019, khi thủ lĩnh phe đối lập lúc bấy giờ ở Venezuela là ông Juan Guaido yêu cầu BoE không bàn giao số vàng của Venezuela cho chính quyền của Tổng thống Maduro.

Vào tháng 1.2026, ông Maduro bị lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ và đưa đến Mỹ. Sau vụ đó, bà Rodriguez nhậm chức lãnh đạo lâm thời Venezuela.

Đến tháng 9.2026, London và Caracas đã bắt đầu tiến trình hàn gắn ngoại giao, thông báo rằng cả hai quốc gia sẽ bổ nhiệm đại sứ thay vì chỉ duy trì các cơ quan đại diện ngoại giao do các đại biện lâm thời đứng đầu.

Động thái này tiếp nối một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 giữa chính quyền lâm thời và một bộ phận phe đối lập trong các cuộc đàm phán về quá trình chuyển đổi dân chủ tại Venezuela. Hai bên đã nhất trí cùng nỗ lực thu hồi số vàng nói trên nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất ngày 24.6, khiến hơn 6.500 người thiệt mạng.

Bà Rodriguez cũng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng chưởng lý Venezuela thực hiện các bước cần thiết thông qua những kênh phù hợp để đảm bảo vàng được hoàn trả về Venezuela. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ BoE.