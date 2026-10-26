Lãnh đạo đối lập Venezuela bất ngờ trở về nước, Mỹ lên tiếng

"Tôi đã ở đây, cùng với tất cả các bạn", bà Maria Corina Machado, người đoạt giải Nobel Hòa bình, viết trên mạng xã hội X ngày 25.10 sau khi trở về Venezuela.

Hình ảnh do nhóm truyền thông của bà công bố cho thấy nữ chính trị gia xuất hiện tại một nhà thờ ở bang Lara, miền tây Venezuela.



Theo Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin, bà Machado đã đáp máy bay riêng từ Panama đến Colombia, sau đó vượt biên giới vào Venezuela. Trước đó, bà bí mật rời đất nước vào cuối năm 2025 để nhận giải Nobel Hòa bình.

Lãnh đạo đối lập Venezuela bất ngờ về nước, ông Trump nói gì

Sự trở lại của bà Machado diễn ra sau nhiều lần tìm cách về nước không thành công, trong bối cảnh quan hệ giữa bà và chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện bất đồng. Hồi tháng 6, Reuters đưa tin giới chức Mỹ từng ít nhất một lần đề nghị bà hoãn trở về Venezuela.

Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ hồi tháng 1, chính quyền ông Trump duy trì quan hệ với chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodriguez đứng đầu. Tổng thống Mỹ nhiều lần bày tỏ ủng hộ bà Rodriguez, đồng thời đánh giá tích cực các thỏa thuận hợp tác dầu mỏ và đầu tư của doanh nghiệp Mỹ tại Venezuela. Hồi tháng 9, ông Trump cho rằng vẫn còn quá sớm để xem xét tổ chức bầu cử tại nước này.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado tại Valencia, Venezuela ngày 25.10.2026 ẢNH: AP

Khi được hỏi về việc bà Machado trở về, ông Trump ngày 25.10 cho biết không nắm được thông tin và tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính quyền lâm thời Venezuela. "Bà ấy là một phụ nữ rất tốt", ông Trump nhận xét về bà Machado, song nhấn mạnh Mỹ đang đạt kết quả tích cực trong quan hệ với Venezuela.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc bà Machado có thể trở về an toàn là kết quả của các cuộc đàm phán hòa giải do Washington hỗ trợ.

Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa chính phủ lâm thời và một bộ phận phe đối lập hiện chưa có sự tham gia của phong trào do bà Machado lãnh đạo. Vòng đàm phán gần nhất trong tháng 10 tập trung vào các vấn đề như cải tổ Tòa án tối cao Venezuela và cơ quan bầu cử, nhằm tạo điều kiện cho việc tổ chức bầu cử trong tương lai.

Hiện chưa rõ sự trở lại của bà Machado sẽ tác động như thế nào đến tiến trình đàm phán và khả năng tổ chức bầu cử tại Venezuela. Bộ Truyền thông Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.