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    NVIDIA chuẩn bị quyết định số phận ông Jensen Huang, Hạ viện Mỹ muốn điều trần

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Hội đồng quản trị NVIDIA đang chuẩn bị miễn nhiệm Tổng giám đốc Jensen Huang sau khi phát hiện ông 2 lần ngoại tình.
    Nvidia chuẩn bị quyết định số phận ông Jensen Huang, Hạ viện Mỹ muốn điều trần- Ảnh 1.

    Ông Jensen Huang đang đối mặt nhiều sức ép sau khi lộ chuyện ngoại tình

    ảnh: reuters

    Báo The Wall Street Journal dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết hội đồng quản trị NVDIA chuẩn bị họp sớm nhất là vào ngày 11.11 (giờ Mỹ) để quyết định tương lai của ông Jensen Huang.

    Trước đó cùng ngày, báo The New York Times đưa tin ông Huang bị phát hiện có mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ quản lý cấp cao thuộc quyền điều hành trực tiếp của ông.

    Tờ báo dẫn 5 cựu nhân viên của NVIDIA tiết lộ người phụ nữ này tên Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của hãng.

    NVIDIA chưa bình luận về thông tin trên.

    Nữ doanh nhân có liên hệ với CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

    Vài ngày trước, ông Huang thừa nhận đã ngoại tình và phía NVIDIA mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông đã rơi vào bẫy của một chiến dịch tình báo do nước ngoài tiến hành hay không. Bắc Kinh phủ nhận mọi liên can.

    Theo Reuters, cổ phiếu NVIDIA giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

    Việc ông Huang có thể rời vị trí lãnh đạo sẽ tạo ra khoảng trống quyền lực tại công ty hiện là tâm điểm trong cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giành vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo (AI).

    Với giá trị vốn hóa thị trường lên đến 4.000 tỉ USD, NVIDIA đang thống lĩnh thị trường chip vốn được dùng để huấn luyện các mô hình AI và chạy các ứng dụng như ChatGPT của OpenAI.

    Trong một diễn biến liên quan, các hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đang muốn ông Huang điều trần, và cân nhắc phát lệnh triệu tập.

    Và có đến ba nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho không đồng ý để ông Huang cử đại diện pháp lý của NVIDIA trả lời những câu hỏi liên quan đến cáo buộc nghi ngờ ông có quan hệ với một gián điệp Trung Quốc.

    Theo Đài Fox News, Chủ tịch Ủy ban đặc trách Trung Quốc của Hạ viện John Moolenaar đã cho thời hạn là đến 5 giờ sáng 12.11 (giờ Việt Nam) để ông Huang quyết định có đồng ý tham gia cuộc điều trần kín hay không.

    Chưa rõ quyết định của ông Huang.

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