Đài Loan điều tra nữ doanh nhân Alice Huang liên quan CEO NVIDIA Jensen Huang

Hãng AFP đưa tin người đứng đầu NIA Lin Horng-en xác nhận bà Alice Huang đã sử dụng hộ chiếu Hồng Kông để nhập cảnh vào Đài Loan. Ông cho biết các cơ quan liên quan của chính quyền hòn đảo đã được thông báo đầy đủ về hồ sơ của nữ doanh nhân này. "Chúng tôi nắm rõ tất cả các hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh liên quan của bà ấy", ông Lin nói với các phóng viên.

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Đài Loan Liu Shyh-fang cũng xác nhận bà Huang từng nhập cảnh Đài Loan nhưng hiện không có mặt ở hòn đảo này.

CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang tại Đài Bắc ngày 7.6.2024 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, bà Liu cho biết chính quyền sẽ rà soát lại quy trình kiểm soát nhập cảnh, bao gồm khâu sàng lọc trước, kiểm tra ngẫu nhiên trong quá trình lưu trú, phỏng vấn và các biện pháp giám sát sau chuyến đi. Bà cũng xác nhận giấy phép nhập cảnh của bà Alice Huang đã bị thu hồi, đồng nghĩa với việc nữ doanh nhân này không thể nhập cảnh Đài Loan trong thời gian tới.

Hiện các đơn vị phòng vệ Đài Loan đang tích cực điều tra thêm về vụ việc.

Nữ doanh nhân có liên hệ với CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

Bà Alice Huang, còn được gọi là Huang Le, từng xuất hiện tại một bữa tối do CEO NVIDIA Jensen Huang tổ chức vào tháng 5.2025 tại một nhà hàng ở Đài Bắc, trong thời gian diễn ra Computex, triển lãm công nghệ hàng đầu tổ chức ở Đài Loan.

Thời điểm đó, các nhà báo đứng bên ngoài nhà hàng đã ghi lại hình ảnh ông Jensen cùng một phụ nữ được cho là bà Alice Huang đang giao lưu với những người tham dự. Trong các đoạn ghi hình phát trực tiếp của báo chí, CEO NVIDIA được nhìn thấy vòng tay ôm người phụ nữ này, trong khi bà hôn lên má phải của ông.

Theo các thông tin được công bố trước đó, giới chức Mỹ nghi ngờ bà có liên hệ với tình báo Trung Quốc và có thể đã chuyển hướng nguồn cung chip của NVIDIA sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

Theo Reuters ngày 10.11, CEO NVIDIA đang đối mặt với một vụ kiện bị cáo buộc che giấu mối quan hệ giữa ông và nữ doanh nhân, qua đó gây hiểu lầm cho các cổ đông.