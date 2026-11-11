    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đài Loan điều tra nữ doanh nhân Alice Huang liên quan CEO NVIDIA Jensen Huang

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) ngày 11.11 cho biết nữ doanh nhân Alice Huang, được cho là có quan hệ tình ái với CEO NVIDIA Jensen Huang, từng nhập cảnh vùng lãnh thổ này.

    Hãng AFP đưa tin người đứng đầu NIA Lin Horng-en xác nhận bà Alice Huang đã sử dụng hộ chiếu Hồng Kông để nhập cảnh vào Đài Loan. Ông cho biết các cơ quan liên quan của chính quyền hòn đảo đã được thông báo đầy đủ về hồ sơ của nữ doanh nhân này. "Chúng tôi nắm rõ tất cả các hồ sơ nhập cảnh và xuất cảnh liên quan của bà ấy", ông Lin nói với các phóng viên.

    Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Nội vụ Đài Loan Liu Shyh-fang cũng xác nhận bà Huang từng nhập cảnh Đài Loan nhưng hiện không có mặt ở hòn đảo này.

    CEO NVIDIA Jensen Huang và bà Alice Huang tại Đài Bắc ngày 7.6.2024

    ẢNH: REUTERS

    Bên cạnh đó, bà Liu cho biết chính quyền sẽ rà soát lại quy trình kiểm soát nhập cảnh, bao gồm khâu sàng lọc trước, kiểm tra ngẫu nhiên trong quá trình lưu trú, phỏng vấn và các biện pháp giám sát sau chuyến đi. Bà cũng xác nhận giấy phép nhập cảnh của bà Alice Huang đã bị thu hồi, đồng nghĩa với việc nữ doanh nhân này không thể nhập cảnh Đài Loan trong thời gian tới.

    Hiện các đơn vị phòng vệ Đài Loan đang tích cực điều tra thêm về vụ việc.

    Nữ doanh nhân có liên hệ với CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

    Bà Alice Huang, còn được gọi là Huang Le, từng xuất hiện tại một bữa tối do CEO NVIDIA Jensen Huang tổ chức vào tháng 5.2025 tại một nhà hàng ở Đài Bắc, trong thời gian diễn ra Computex, triển lãm công nghệ hàng đầu tổ chức ở Đài Loan.

    Thời điểm đó, các nhà báo đứng bên ngoài nhà hàng đã ghi lại hình ảnh ông Jensen cùng một phụ nữ được cho là bà Alice Huang đang giao lưu với những người tham dự. Trong các đoạn ghi hình phát trực tiếp của báo chí, CEO NVIDIA được nhìn thấy vòng tay ôm người phụ nữ này, trong khi bà hôn lên má phải của ông.

    Theo các thông tin được công bố trước đó, giới chức Mỹ nghi ngờ bà có liên hệ với tình báo Trung Quốc và có thể đã chuyển hướng nguồn cung chip của NVIDIA sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc liên quan.

    Theo Reuters ngày 10.11, CEO NVIDIA đang đối mặt với một vụ kiện bị cáo buộc che giấu mối quan hệ giữa ông và nữ doanh nhân, qua đó gây hiểu lầm cho các cổ đông.

    Tin liên quan

    CEO NVIDIA Jensen Huang bị kiện sau bê bối ngoại tình

    CEO NVIDIA Jensen Huang bị kiện sau bê bối ngoại tình

    Các nguyên đơn cáo buộc NVIDIA và CEO Jensen Huang lừa dối cổ đông về mối quan hệ tình ái, đe dọa đến uy tín và triển vọng kinh doanh của công ty.

    Khối tài sản khổng lồ của CEO NVIDIA Jensen Huang sẽ ra sao nếu ly hôn?

    Nữ doanh nhân liên quan bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

    Khám phá thêm chủ đề

    Nvidia Alice Huang Đài Loan Hồng Kông trung quốc Jensen Huang

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận