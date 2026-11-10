CEO NVIDIA Jensen Huang bị kiện sau bê bối ngoại tình

Ông Jensen Huang và bà Alice Huang tại Đài Bắc (Đài Loan) hôm 7.6.2024 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 10.11 đưa tin NVIDIA và CEO Jensen Huang vừa bị kiện về cáo buộc lừa đảo các cổ đông thông qua việc che giấu mối quan hệ giữa ông và một nữ doanh nhân.

Đơn kiện tập thể lên tòa án liên bang ở San Jose (bang California, Mỹ) cáo buộc họ lừa dối cổ đông về mối quan hệ tình ái của ông Huang, cũng như đã không công khai vấn đề vốn có thể gợi lên những lo ngại về an ninh quốc gia, gây đe dọa đến uy tín và triển vọng kinh doanh của NVIDIA.

Trước đó, trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8.11, ông Huang thừa nhận đã ngoại tình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra. Cùng ngày, hội đồng quản trị NVIDIA xác nhận đang xem xét thông tin ông có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Ông Huang bị cho là có mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, nữ doanh nhân bị giới tình báo Mỹ nghi ngờ hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã bác bỏ cáo buộc nước này tiến hành chiến dịch tình báo nhằm vào ông Huang, gọi đây là những thông tin "hoàn toàn vô căn cứ và mang tính vu khống".

Theo The New York Times, giới tình báo Mỹ nghi bà Alice Huang đã tìm cách tác động để ông Huang vận động Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc.

CEO NVIDIA từng nhiều lần vận động nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc, song chưa có bằng chứng được công bố cho thấy ông hành động theo chỉ đạo của Bắc Kinh.

NVIDIA cho biết chưa có lý do để tin rằng bí mật thương mại hay thông tin liên quan an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm.

Ông Huang là một trong những nhà sáng lập NVIDIA, công ty có trụ sở tại California và là nhà sản xuất chip có giá trị nhất thế giới, giúp ông trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất trong cuộc bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

NVIDIA thông báo sẽ tiến hành điều tra vụ việc hôm 8.11. Cổ phiếu của hãng đóng cửa với mức giảm 4,3% vào một ngày sau đó, khiến giá trị vốn hóa thị trường của NVIDIA sụt giảm khoảng 190 tỉ USD. Vụ kiện được đệ trình chỉ 5 phút sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Việc các cổ đông kiện công ty sau khi giá cổ phiếu sụt giảm bất ngờ là điều thường thấy, theo Reuters. Các cổ đông của NVIDIA, đứng đầu là ông Mark Kistenmacher, đang yêu cầu các bị đơn bồi thường thiệt hại với số tiền chưa được xác định.