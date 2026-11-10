Mỹ sơ tán máy bay, nâng báo động an ninh tại căn cứ ở Anh vì Iran?

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin quân đội Mỹ ngày 9.11 đã sơ tán một số máy bay khỏi căn cứ RAF Mildenhall, nơi đóng quân của lực lượng Không quân Mỹ (USAF) tại Anh sau khi ghi nhận mối đe dọa từ Iran.

Theo báo cáo, 2 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang hoạt động tại căn cứ RAF Mildenhall đã chuyển hướng đến Đức vào sáng sớm ngày 9.11. Một số máy bay tiếp nhiên liệu khác tại căn cứ này cũng được điều chuyển đến Đức và các địa điểm khác vào cuối ngày.

Theo WSJ, bản chất chính xác của mối đe dọa nhằm vào căn cứ RAF Mildenhall vẫn đang được các quan chức Mỹ thảo luận. Các lãnh đạo cấp cao của quốc hội Mỹ cũng đã được thông báo về những mối đe dọa từ Iran.

Về phía Anh, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này cho biết: “Chúng tôi không thường xuyên bình luận về hoạt động của các quốc gia khác. Máy bay và các phương tiện khác di chuyển thường xuyên theo yêu cầu tác chiến”.

Đáng chú ý, WSJ còn dẫn lời 1 quan chức Mỹ cho biết Washington gần đây đã nâng mức cảnh báo an ninh tại 2 căn cứ RAF Mildenhall và RAF Lakenheath tại Anh lên FPCON Charlie, mức báo động cao thứ 2 trong hệ thống Tình trạng bảo vệ lực lượng của quân đội Mỹ (FPCON). Cấp độ này được áp dụng khi có thông tin tình báo cho thấy nguy cơ xảy ra hành động khủng bố.

Căn cứ không quân RAF Mildenhall tại Anh hồi tháng 9.2026 ẢNH: REUTERS

Phía Mỹ và Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Mỹ cũng đã rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở tây nam nước Anh do lo ngại các mối đe dọa liên quan đến Iran. Đây là căn cứ từng được Không quân Mỹ sử dụng để tiến hành "các hoạt động phòng thủ cụ thể nhằm vào Iran".

Những lo ngại về an ninh tại RAF Fairford cũng gia tăng sau một loạt vụ bắt giữ hồi tháng 9. Khi đó, 5 người đàn ông bị bắt bên ngoài căn cứ vì liên quan đến một vụ việc an ninh. Hai người khác tiếp tục bị bắt với cáo buộc hỗ trợ tình báo Iran. Tuy nhiên, phần lớn tình tiết của vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Mỹ dựng 'cổng sắt' phong tỏa Iran, Tehran ra tối hậu thư

Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về những hệ lụy an ninh đối với các quốc gia phương Tây từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời làm dấy lên quan ngại về nguy cơ các cơ sở quân sự Mỹ tại Anh trở thành mục tiêu bị đe dọa.

Theo tờ The Jerusalem Post, phía Iran từng tuyên bố các căn cứ không quân tại Anh được Không quân Mỹ sử dụng trong những cuộc tấn công nhằm vào nước này là mục tiêu trả đũa chính đáng.