'Máy bay Ngày tận thế' xuất hiện trên bầu trời Mỹ giữa căng thẳng với Iran

Theo Tech Times ngày 6.11, dữ liệu theo dõi hàng không ghi nhận chiếc E-4B mang số hiệu 74-0787 đã cất cánh từ căn cứ không quân Offutt, bang Nebraska (Mỹ), trước khi bay về phía đông, hướng tới khu vực phía bắc bang Virginia rồi chuyển hướng xuống phía nam. Dữ liệu sau đó xác định Fort Valley, bang Georgia, là điểm kết thúc hành trình.

Một máy bay E-4B xuất hiện trên bầu trời tại căn cứ Offutt, Nebraska (Mỹ) ngày 15.5.2024 ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Chuyến bay kéo dài khoảng 2 giờ 57 phút, với quãng đường khoảng 1.422 km. Tuy nhiên, mục đích chuyến bay cũng như danh tính những người có mặt trên máy bay chưa được công bố.

Hoạt động của chiếc E-4B thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những máy bay chỉ huy đặc biệt của quân đội Mỹ, được thiết kế để duy trì khả năng điều hành và kiểm soát lực lượng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng, kể cả chiến tranh hạt nhân.

E-4B đóng vai trò trung tâm chỉ huy tác chiến trên không quốc gia, cho phép tổng thống, bộ trưởng quốc phòng và các lãnh đạo quân sự cấp cao duy trì liên lạc, ra mệnh lệnh nếu hệ thống chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy hoặc không thể hoạt động.

Máy bay được trang bị hệ thống liên lạc có khả năng chống chịu tác động của xung điện từ, cùng các biện pháp bảo vệ thiết bị trước môi trường khắc nghiệt của một cuộc tấn công hạt nhân. Khả năng tiếp nhiên liệu trên không cũng giúp E-4B duy trì hoạt động trong thời gian dài.

Căn cứ Offutt là nơi đóng quân của phi đội E-4B. Không quân Mỹ duy trì khả năng sẵn sàng triển khai loại máy bay này suốt ngày đêm. Vì vậy, chuyến bay ngày 5.11 có thể nằm trong hoạt động huấn luyện hoặc kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến thường lệ, song chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng.

Chuyến bay diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran, theo Daily Mail. Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 5.11, ông Trump tuyên bố không muốn phá hủy phần còn lại của Iran, nhưng cảnh báo: "Có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi".

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định lực lượng nước này sẵn sàng hành động quân sự nếu cần thiết để "giải quyết nốt vấn đề Iran". Ông cho rằng chiến dịch phong tỏa của Mỹ đang phát huy hiệu quả, đồng thời nhận định Iran có thể mất tới 25 năm để tái thiết.

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Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy chuyến bay của E-4B liên quan những cảnh báo mới của ông Trump hoặc một kế hoạch quân sự nhằm vào Iran. Giới chức Mỹ cũng chưa công bố lý do triển khai máy bay trong hành trình nói trên.

Biệt danh "máy bay Ngày tận thế" phản ánh chức năng duy trì bộ máy chỉ huy quân sự Mỹ trong tình huống khẩn cấp, không đồng nghĩa mỗi chuyến bay của E-4B đều báo hiệu nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.