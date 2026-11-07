IRGC nói đã hạ 260 máy bay Mỹ, quyết không cho Mỹ xây lại căn cứ khu vực

Ông Mohebbi còn tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ Iran đã khiến các hệ thống phòng thủ của Mỹ, như Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tên lửa Patriot, trở nên "không còn khả năng hoạt động", theo mạng truyền hình Al Jazeera.

Mỹ chưa bình luận thông tin này.

Phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hossein Mohebbi trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP tại Tehran ngày 22.9

Ảnh: AFP

Ông cảnh báo rằng nếu quay trở lại và tìm cách phát động một cuộc chiến khác chống lại Iran, Mỹ sẽ phải hối hận.

Phát ngôn viên Mohebbi còn nhấn mạnh Iran không những đạt được sự tự chủ về các loại vũ khí quốc phòng công nghệ cao, mà còn trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu chính các hệ thống này trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Hãng thông tấn Fars hôm nay dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố hơn 228 địa điểm hoặc cơ sở tại các căn cứ Mỹ trong khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Iran tuyên bố đã mạnh hơn thời điểm đầu xung đột

Ông Akraminia khẳng định không còn căn cứ nào của Mỹ trong khu vực đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến. "Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép các căn cứ của kẻ thù trong khu vực được xây dựng lại", ông Akraminia nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Mỹ đối với tuyên bố trên của phía Iran. Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định rằng các lực lượng và căn cứ của Mỹ "được bảo vệ rất tốt, và quân đội Mỹ đang mạnh hơn bao giờ hết", theo AP ngày 1.11.

"Các quân nhân của chúng tôi tại Bộ Tư lệnh Trung tâm có đầy đủ mọi thứ cần thiết để tiếp nối thành công mang tính lịch sử của họ, đó là đảm bảo Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Parnell nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi cho AP.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng hải quân Iran hôm nay đã đưa ra cảnh báo đối với các tàu thuyền sau khi có thông tin một tàu chở dầu va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

"Đây chính là số phận của tất cả tàu thuyền phớt lờ những cảnh báo và đi vào các khu vực bị cấm", Đài truyền hình IRIB của Iran dẫn một tuyên bố từ bộ phận quan hệ công chúng thuộc lực lượng hải quân Iran.



Iran kiểm soát eo biển Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào ngày 28.2. Iran bị tố thường xuyên tấn công các tàu cố gắng đi qua eo biển này mà không có sự cho phép của Tehran, theo AFP.