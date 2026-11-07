Quân đội Iran tuyên bố đã mạnh hơn thời điểm đầu xung đột

Trong tuyên bố được Hãng thông tấn IRNA đăng tải ngày 7.11, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết lực lượng nước này đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn sau hơn 8 tháng xung đột, theo AFP.

Thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại trung tâm huấn luyện ở Tehran ngày 2.11 ẢNH: REUTERS

"Hiện tại, các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Hồi giáo đã tích lũy kinh nghiệm từ cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và chế độ Israel, đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và mạnh mẽ hơn so với thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Họ đang sở hữu động lực, cam kết và sự tự tin lớn hơn", ông Akraminia nói.

"Theo mệnh lệnh của Lãnh tụ tối cao, lực lượng vũ trang sẽ phản ứng ngay lập tức, hiệu quả và không bị giới hạn về địa lý", người phát ngôn tuyên bố thêm.

Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28.2. Sau đó, Iran tấn công lực lượng Mỹ trong khu vực để đáp trả và tìm cách hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, vốn là tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ được tiêu thụ trên toàn cầu.

Ông Akraminia tuyên bố Iran vẫn đang kiểm soát eo biển chiến lược này và sẽ phong tỏa cho đến khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Tehran.

Vài tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lặp đi lặp lại rằng Iran đã bị đánh bại hoàn toàn về quân sự và không còn hải quân hay không quân. Ngày 6.11, ông xác nhận Mỹ đã tấn công đảo Qeshm của Iran dù cho biết hai bên đã đạt được rất nhiều tiến triển trong đối thoại.

"Chúng tôi đã thực hiện đợt tấn công nhỏ. Họ đã chế tạo một thiết bị phòng không nhỏ và chúng tôi đánh sập nó trong khoảng 15 phút, hoặc có lẽ là 5 phút", ông Trump nói.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin đảo Qeshm của nước này tại eo biển Hormuz đã bị trúng 2 quả tên lửa. Bên cạnh đó, quân đội Iran còn thông báo đã ngăn chặn một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay phía trên đảo. Hôm 3.11, ông Trump cũng xác nhận Mỹ đã tấn công một cơ sở phòng không của Iran trên đảo Qeshm.

Các đợt tấn công này diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang nỗ lực giúp hai nước đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Ông Trump ngày 6.11 xác nhận đang đàm phán với Iran và đã đạt nhiều tiến triển nhưng không nêu chi tiết.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ các cố vấn cấp cao của ông Trump đang chia rẽ về động thái tiếp theo với Iran. Theo đó, Phó tổng thống JD Vance và Đặc phái viên Steve Witkoff ủng hộ con đường ngoại giao trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Brad Cooper muốn khôi phục chiến sự. Mặt khác, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent được cho là nghiêng về phương án duy trì sức ép kinh tế thông qua cấm vận và phong tỏa.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa bình luận về thông tin này.