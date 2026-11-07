Mỹ treo thưởng 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 7.11 đăng thông báo về chương trình treo thưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ mang tên Phần thưởng cho Công lý.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ treo thưởng lên đến 20 triệu USD và hỗ trợ tái định cư cho người cung cấp thông tin về chương trình hạt nhân của Iran, gồm các cơ sở, trang thiết bị và nhân sự liên quan như những người thuộc cộng đồng khoa học.

Công nhân đứng trước Nhà máy điện hạt nhân Busher (Iran) ẢNH: REUTERS

Theo AFP, chương trình này được thiết lập vào năm 1984 nhằm tưởng thưởng cho thông tin an ninh quốc gia giúp bảo vệ mạng sống của người Mỹ và lợi ích Mỹ.

Trong tuyên bố treo thưởng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Iran "thiếu tuân thủ các quy định bảo vệ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã khiến cơ quan này không còn được thông tin liên tục về việc sản xuất và kho lưu trữ các bộ phận chủ chốt của Iran như máy ly tâm".

Bộ Ngoại giao Mỹ không đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để được thưởng 20 triệu USD.

Mức thưởng được đưa ra dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần khẳng định lực lượng Mỹ đã hủy diệt chương trình hạt nhân của Iran, cũng như phá hủy nặng nề nền kinh tế và quân đội của nước này.

"Nếu chúng tôi không đánh Iran, các bạn sẽ không có Israel ngày hôm nay. Nếu họ có vũ khí hạt nhân thì họ đã sử dụng. Có lẽ họ đã hủy diệt Trung Đông", ông Trump nói.

Iran chưa bình luận về tuyên bố này nhưng lâu nay khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Hiện tại, các bên vẫn đang trong quá trình đối thoại nhằm chấm dứt xung đột. "Chúng tôi đang đàm phán với họ. Họ cực kỳ muốn có một thỏa thuận", ông Trump nói.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ngày 7.11 cho biết nỗ lực trung gian hòa giải của nước này vẫn đang ngăn chặn tình hình trong khu vực leo thang ngoài tầm kiểm soát.