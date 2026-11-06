Tổng thống Trump sắp quyết định 'đi nước cờ nào' với Iran

Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin nói rằng sau cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia vào ngày 5.11, Tổng thống Trump đang cân nhắc 3 lựa chọn, gồm tiến hành các đợt không kích mới, tiếp tục siết chặt kinh tế Iran, hoặc đi đến một thỏa thuận bao gồm những nhượng bộ đáng kể.

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 5.11, ông Trump tuyên bố: "Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Tôi đang cân nhắc liệu chúng tôi có muốn tiến xa hơn bằng các cuộc không kích để đảm bảo chương trình hạt nhân của Iran bị triệt tiêu và không bao giờ hồi phục hay không?". Ông cảnh báo thêm: "Nếu có thể, tôi không muốn phá hủy phần còn lại của đất nước này (Iran), thế nhưng có lẽ tôi sẽ phải làm vậy. Các bạn sẽ sớm biết thôi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 5.11 ẢNH: REUTERS

Trong lúc Mỹ cân nhắc bước đi tiếp theo, các nhà trung gian hòa giải ở Qatar đang thảo luận với cả Tehran và Washington về một thỏa thuận sơ bộ nhằm xây dựng lòng tin. Theo đề xuất, trong ngày đầu tiên, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải quân và giải phóng một phần tiền bị đóng băng của Iran.

Đổi lại, Tehran sẽ mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Sang ngày thứ 2, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại để tạo tiền đề cho việc nối lại đàm phán hạt nhân.

Tehran được cho là vẫn giữ lập trường cứng rắn. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ngày 5.11. Sau cuộc hội đàm, đại diện Iran tuyên bố: “Chúng tôi đã thông báo 7 điều kiện tới người Mỹ. Cho đến khi Washington đáp ứng 7 yêu cầu này, eo biển Hormuz sẽ không được mở và sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào".

Theo Reuters, Iran đã gửi một đề xuất hạt nhân cho Mỹ thông qua Qatar và Washington đang xem xét các nội dung này.

Thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại một trung tâm huấn luyện ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 2.11 ẢNH: REUTERS

Axios đưa tin Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng nối lại các hoạt động tác chiến lớn. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ dự kiến sẽ di chuyển đến khu vực Trung Đông vào giữa tháng 11, một tín hiệu cho thấy Washington luôn sẵn sàng cho kịch bản đối đầu quân sự.