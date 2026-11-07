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    Mỹ - Iran cứng rắn lập trường đàm phán hạt nhân

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5.11 sau cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố trước truyền thông liên quan đến thông tin phái đoàn đàm phán Iran đang xem xét một đề xuất thỏa thuận hạt nhân mới.

    Theo báo The Times of Israel, ông Trump khẳng định mọi lập trường của Iran sẽ không có ý nghĩa nếu đề xuất không được Mỹ chấp thuận. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng cho biết sẽ sớm quyết định hướng giải quyết vấn đề Iran, bao gồm khả năng mở lại các cuộc không kích, gây sức ép kinh tế hoặc tiến tới thỏa thuận. Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phía Iran chưa phản hồi tuyên bố trên.

    Mỹ - Iran cứng rắn lập trường đàm phán hạt nhân - Ảnh 1.

    Thành viên Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 2.11

    ẢNH: REUTERS

    Đài Al Jazeera hôm qua (6.11) đưa tin Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Lãnh đạo Qatar nhấn mạnh cần tiếp tục đối thoại và thúc đẩy giải pháp ngoại giao nhằm ngăn xung đột lan rộng tại Trung Đông. Trước đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran tiết lộ Tehran đã gửi đề xuất hạt nhân cho Mỹ thông qua Qatar và Washington đang nghiên cứu văn bản này. Nước trung gian Qatar cũng đang tiếp tục thảo luận với phía Mỹ và Iran nhằm đạt được đồng thuận ban đầu để xây dựng lòng tin, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hạt nhân và tháo dỡ tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz.

    Trong ngày 5.11, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin (Nga). Phát biểu sau cuộc gặp, ông Rezaei cho biết Tehran đã đưa ra 7 điều kiện ngoại giao và chỉ khi Washington đáp ứng các điều kiện này, Iran mới nhất trí mở cửa eo biển Hormuz và trở lại đàm phán.

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