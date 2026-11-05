Hàn Quốc tính điều tàu chiến, binh sĩ áp sát eo biển Hormuz

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5.11 xác nhận kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân chống cướp biển Cheonghae, vốn làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thương mại tại vịnh Aden, ngoài khơi Somalia, tới khu vực gần eo biển Hormuz.

Các binh sĩ Mỹ - Hàn tham gia tập trận vượt sông chung tại Yeoncheon, Hàn Quốc ngày 14.3.2026 ẢNH: REUTERS

Lực lượng dự kiến triển khai gồm một tàu khu trục, máy bay tuần tra biển P-8, đội xử lý vật liệu nổ, cùng các phương tiện không người lái trên mặt nước và dưới nước phục vụ hoạt động trinh sát, dò tìm, theo Yonhap. Tuy nhiên, máy bay tuần tra P-8 không được phép trinh sát hoặc nhắm mục tiêu vào lãnh thổ, lãnh hải Iran hay khu vực bên trong eo biển Hormuz.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định việc tăng cường lực lượng chỉ nhằm bảo vệ công dân và lợi ích kinh tế của nước này, không phục vụ mục đích tác chiến. Đơn vị Cheonghae sẽ hoạt động độc lập với lực lượng đồng minh, giới hạn trong vùng biển quốc tế phía nam Oman.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran, bùng phát từ ngày 28.2, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua Hormuz, tuyến hàng hải thường đảm nhận khoảng 20% lượng dầu mỏ vận chuyển trên thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng 9 từng khẳng định Seoul sẽ duy trì nguyên tắc không can thiệp quân sự vào xung đột. "Cho đến nay, chúng tôi luôn giữ vững nguyên tắc không can thiệp vào cuộc chiến. Và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nguyên tắc đó trong tương lai", theo ông.

Trong khi đó, Iran đã cảnh báo Hàn Quốc không tham gia các hoạt động quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh. Hồi tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố mọi hoạt động triển khai quân sự hỗ trợ các chiến dịch của nước khác tại vịnh Ba Tư hoặc eo biển Hormuz đều có thể bị xem là tiếp tay cho hành động gây hấn và phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng".

Tiêu điểm quốc tế ngày 3.11: Xung đột Iran có thể lan đến châu Âu

Theo AFP, việc gia hạn nhiệm vụ của đơn vị Cheonghae, hiện được cho phép hoạt động đến cuối năm 2026, sẽ cần Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn.

Diễn biến trên xuất hiện khi các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.11 tuyên bố Washington chưa có kế hoạch lập tức mở thêm cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trong khi đó, Qatar ngày 4.11 tiến hành các cuộc tiếp xúc với Ả Rập Xê Út và Kuwait để thảo luận giải pháp giảm căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải trong khu vực, theo Iran International.