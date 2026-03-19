Tiêm kích mang tên lửa bội siêu thanh Nga áp sát Nhật Bản

Phía Nga nhấn mạnh các chuyến bay được thực hiện theo luật quốc tế và không xâm phạm không phận Nhật Bản.

Động thái trên được cho là thông điệp gửi tới Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước thềm cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Giới phân tích nhận định việc công khai hoạt động quân sự như vậy là hiếm thấy, trong bối cảnh quan hệ Nga - Nhật căng thẳng sau các lệnh trừng phạt liên quan Ukraine, theo South China Morning Post.

Hình ảnh một máy bay chiến đấu Nga mang tên lửa siêu thanh Kinzhal đang tiến hành tập trận trên biển Nhật Bản ngày 18.3.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Tên lửa Kinzhal có tốc độ gấp 10 lần âm thanh, tầm bắn hơn 2.000 km và có thể mang đầu đạn thường hoặc hạt nhân, làm gia tăng lo ngại an ninh trong khu vực. Lực lượng Nga cho biết họ đã sử dụng tên lửa Kinzhal để tấn công một cơ sở quân sự của Ukraine vào tháng 3.2022.

Theo giới chuyên gia, động thái này còn nhằm cảnh báo Tokyo trước xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng, mở rộng hợp tác với NATO và khả năng tham gia sâu hơn vào các điểm nóng như Trung Đông hay vấn đề Đài Loan.

Ông James Brown, giáo sư quan hệ quốc tế chuyên về các vấn đề Nga của Đại học Temple, cảnh báo rằng việc thực hiện một nhiệm vụ quan trọng với máy bay trang bị tên lửa Kinzhal là một hành động leo thang.



Máy bay quân sự 'xấu nhất thế giới' của Nhật Bản lần đầu cất cánh

"Trước đây, Nga hài lòng với việc điều động máy bay ném bom chiến lược Tu-95 thực hiện các cuộc tuần tra tầm xa, vì vậy đây là một bước tiến rõ rệt hơn bởi vì các chuyến bay của Tu-95 về cơ bản đã trở nên bình thường. Có vẻ như Nga đã quyết định cần phải làm điều gì đó khác biệt hơn để thu hút sự chú ý của Tokyo một lần nữa", theo ông.

NHK dẫn lời các nhà quan sát cho rằng Nga đang phô trương một loại vũ khí chiến đấu hiện đại để kiềm chế Nhật Bản và Mỹ. Trước đó, tàu chiến Nga cũng áp sát đảo Yonaguni (Okinawa, Nhật Bản), cho thấy Moscow đang gia tăng hoạt động quân sự quanh Tokyo như một phần của chiến lược răn đe rộng hơn.