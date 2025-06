Nga cáo buộc Mỹ, Israel nói dối về chương trình hạt nhân của Iran

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 24.6, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia lên án các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân ở Iran là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và cho rằng những cuộc tấn công như thế đã "tạo ra mối đe dọa thực sự" về ô nhiễm phóng xạ, theo Đài RT.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 22.6, sau cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân ở Iran Ảnh: Reuters

Ông Nebenzia mô tả cuộc tấn công vào Iran là "một ý đồ khác nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng vũ lực bên ngoài khuôn khổ Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Ông Nebenzia lưu ý rằng các báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), đơn vị tiến hành thanh tra tại Iran, là bằng chứng cho thấy "không có rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân".

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng không có bất kỳ báo cáo nào của IAEA đề cập việc Iran chuyển đổi kho dự trữ hạt nhân của mình cho mục đích không được công bố hoặc mục đích quân sự", ông Nebenzia phát biểu.

Ông nhấn mạnh: "IAEA không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Do đó, mọi tuyên bố ngược lại của các phái đoàn phương Tây đều là sự dối trá nhắm vào những đối tượng không quen thuộc với báo cáo hoặc thiếu năng lực về vấn đề này".

Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã nói với Đài Sky News trong tuần trước rằng không có bằng chứng về "bất kỳ nỗ lực có hệ thống nào" của Iran nhằm sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Grossi nói rằng IAEA có "những yếu tố đáng lo ngại" về việc Iran làm giàu uranium lên tới 60%.

Trong khi đó, quyền Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Dorothy Shea hôm 24.6 nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran "thực sự đã hoàn thành mục tiêu hẹp của chúng tôi là làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của Iran", theo Reuters.

"Những cuộc tấn công này, theo quyền tự vệ tập thể vốn có, phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhằm giảm thiểu mối đe dọa do Iran gây ra đối với Israel, khu vực và rộng hơn là đối với hòa bình và an ninh quốc tế", bà Shea phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Lược đồ Mỹ tấn công Iran ngày 22.6 Ảnh: Nguồn tổng hợp

Cũng trong ngày 24.6, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon đã nhắc lại lập trường của chính phủ Israel rằng các cuộc không kích của nước này nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Về phía Iran, nước này lâu nay phủ nhận việc theo đuổi chương trình hạt nhân cho mục đích quân sự, và đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel là hành động xâm lược, tuyên bố có kế hoạch hạn chế hợp tác với IAEA, theo RT.

Hôm nay 25.6, Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran đưa tin nước này sẽ tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho các chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hàng đầu thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel.

Thông báo tổ chức lễ tang được đưa ra một ngày sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Iran và Israel có hiệu lực.

Vào ngày 13.6, Israel đã phát động một chiến dịch ném bom lớn nhắm vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran và giết chết nhiều nhân vật cấp cao.

Các khu dân cư cũng bị tấn công trong cuộc giao tranh. Bộ Y tế Iran báo cáo rằng ít nhất 610 dân thường đã thiệt mạng và hơn 4.700 người bị thương, theo AFP.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel đã giết chết 28 người, theo AFP dẫn số liệu chính thức.