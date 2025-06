Ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn Iran-Israel có hiệu lực sau đòn tấn công của Iran

"Lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực. Xin đừng vi phạm", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào trưa nay 24.6 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng 24.6 (giờ Việt Nam), ông Trump công bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran trên Truth Social và nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu 6 tiếng đồng hồ sau đó.

Lực lượng phản ứng đầu tiên của Israel tập trung trước một tòa nhà bị phá hủy do cuộc tấn công của Iran ở Tel Aviv (Israel) vào ngày 22.6 Ảnh: AFP

Ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ là một quá trình 24 giờ theo từng giai đoạn, bắt đầu vào khoảng 11 giờ ngày 24.6 (theo giờ Việt Nam), khi Iran đơn phương dừng mọi hoạt động trước và Israel sẽ làm theo sau 12 giờ, theo AFP.

Sau đó, The Times of Israel đưa tin phía Israel xác nhận đã đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn song phương với Iran, nhưng sẽ "phản ứng mạnh mẽ" đối với bất kỳ hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào.

Văn phòng Thủ tướng Israel trong một tuyên bố cho hay Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp nội các, bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội và người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad để "thông báo rằng Israel đã đạt được tất cả các mục tiêu" của chiến dịch tấn công Iran vừa qua "và nhiều hơn thế nữa".

"Israel đã loại bỏ cả hai mối đe dọa tồn vong sát sườn, cả trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo lẫn hạt nhân. IDF đã giành được quyền kiểm soát không phận hoàn toàn trên bầu trời Tehran, gây thiệt hại nghiêm trọng cho giới lãnh đạo quân sự và phá hủy hàng chục mục tiêu của chính phủ Iran", tuyên bố viết.

Trang tin Walla dẫn lời một quan chức Israel nói lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran do Tổng thống Trump công bố sẽ vẫn có hiệu lực nếu cả hai bên tuân thủ.

"Ông Trump đã tuyên bố ngừng bắn. Nếu tất cả các bên đều tuân thủ, lệnh ngừng bắn sẽ được giữ nguyên", vị quan chức Israel cho hay với điều kiện giấu tên, theo tờ The Times of Israel.

Iran phóng đợt tên lửa vào Israel sau khi ông Trump thông báo ngừng bắn



Trong khi đó, Đài Press TV của Iran trưa nay đưa tin lệnh ngừng bắn có hiệu lực sau khi kết thúc loạt tên lửa phóng vào Israel.

Hầu hết các tên lửa do Iran phóng đã bị đánh chặn, nhưng một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở thành phố Beersheba của Israel, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số người bị thương, theo tờ The Times of Israel.

Cơ quan quản lý sân bay Israel cho hay bầu trời Israel đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay đến sau một thời gian ngắn đóng cửa do hỏa lực tên lửa đạn đạo của Iran.

Trong vài giờ vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố Không quân Israel đã tấn công một số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran ở miền tây nước này, vốn đã sẵn sàng phóng tên lửa vào Israel, theo The Times of Israel.

Cũng theo IDF, các cuộc không kích mới đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn hơn vào Israel. Không rõ các cuộc không kích được thực hiện trước hay trong khi Iran phóng loạt tên lửa mới vào Israel.

Hai bên đã phóng tên lửa vào nhau kể từ khi Israel thực hiện cuộc tấn công "phủ đầu" bất ngờ vào Iran trong ngày 13.6, nhắm vào các địa điểm hạt nhân và quân sự, khiến ông Trump phải cảnh báo về một cuộc xung đột khu vực "lớn" có thể xảy ra.

Bộ Y tế Iran cho hay các cuộc không kích của Israel vào Iran từ ngày 13.6 đã giết chết hơn 400 người, trong khi có 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran vào Israel, theo AFP dẫn số liệu chính thức.