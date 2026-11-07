Đảo Iran trúng tên lửa, Tehran nói bắn rơi máy bay Mỹ

Ngày 7.11, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết 2 quả tên lửa đã rơi xuống đảo Qeshm ở eo biển Hormuz và hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper phóng một tên lửa trong cuộc thử nghiệm ở bang Nevada năm 2023 ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Tasnim nói thêm rằng các chi tiết cụ thể sẽ được công bố sau khi các cơ quan chức năng xác nhận vụ việc, theo Reuters.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng tại địa phương cho hay 2 vật thể đã rơi xuống khu vực Suza trên đảo Qeshm, miền nam Iran, sau khi có tiếng máy bay xuất hiện phía trên hòn đảo này.

Trong bản tin sau đó, đài IRIB dẫn thông báo của quân đội Iran nói rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn và phá hủy một máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên đảo Qeshm.

Trong một tuyên bố phản hồi Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tình hình quanh đảo Qeshm "tương đối yên tĩnh" sau khi có thông tin về các vụ nổ được nghe thấy trên đảo của Iran. Một quan chức CENTCOM nói với Al Jazeera rằng họ đã nắm được thông tin và không có bình luận gì thêm.

Cũng trong ngày 7.11, Văn phòng Truyền thông quốc tế của Qatar đã bác bỏ các thông tin lan truyền cho rằng Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định những cáo buộc này là sai sự thật và gây hiểu lầm. Văn phòng này cho biết Thủ tướng Qatar đã khẳng định cả hai bên vẫn đang tiếp tục nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Tuyên bố cũng cho biết Doha vẫn đang tiếp tục các nỗ lực hòa giải, phối hợp chặt chẽ với cả Washington và Tehran để hỗ trợ tiến trình đàm phán.