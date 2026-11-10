'Ông trùm' UFC từ chối lời mời làm việc tại Nhà Trắng của ông Trump

Hãng AFP đưa tin ông Dana White (57 tuổi), đã đến thăm Nhà Trắng ngày 9.11. Tại đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đưa ông White lên bục phát biểu trong cuộc họp báo tại phòng họp báo James Brady và công khai hỏi liệu ông có muốn đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng hay không.

“Vậy để tôi hỏi anh một câu hỏi lớn. Anh có muốn làm thư ký báo chí của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ không? Hay anh chỉ muốn ở lại với giải đấu UFC này?”, ông Trump nói.

Trước câu hỏi của Tổng thống Trump, ông White đáp: “Cảm ơn lời đề nghị của ngài. Nhưng không, tôi không muốn tham gia chính trị”. Ông Trump sau đó mỉm cười, giả vờ rời khỏi phòng và nói đùa: “Tôi vô cùng đau lòng khi nghe tin này. Tạm biệt mọi người”.

Thông tin về lời đề nghị này đã gây chú ý từ trước đó. Vào ngày 7.11, ông Trump khiến dư luận bất ngờ khi thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã đề nghị ông White đảm nhận vị trí Thư ký báo chí. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, Tổng thống Mỹ cho biết ông chỉ “nói đùa”.

Ông Dana White (trái), chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của UFC, là bạn lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã giúp tổ chức một trận đấu UFC quy mô lớn trên bãi cỏ Nhà Trắng hồi đầu năm 2026 ẢNH: AFP

Khi đưa ông White lên bục phát biểu ngày 9.11, ông Trump cũng thừa nhận mình đã “đùa một chút” với đề nghị trên. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ dành lời khen cho người bạn lâu năm, gọi ông White là “một người tuyệt vời”, nhưng đồng thời đùa rằng: “Vấn đề duy nhất là ông ấy sẽ nói chuyện một lát rồi sau đó sẽ đánh cho bạn tơi tả”.

Đứng trước bục phát biểu trong chiếc áo phông đen và áo khoác, ông White tỏ ra khá thoải mái. “Tôi luôn muốn làm điều này. Ai muốn đặt câu hỏi đầu tiên?”, ông nói đùa với các phóng viên, trước khi nhanh chóng khẳng định: “Tôi không hề có tham vọng chính trị nào cả”.

Ngoài ra, ông White còn cho biết lời đề nghị bất ngờ của Tổng thống đã khiến “24 giờ qua trong cuộc đời [ông White] thật hỗn loạn”. Khi một nhà báo hỏi liệu ông có xác nhận đã từ chối vị trí này hay không, ông White trả lời: “Tôi không bao giờ nói ‘không’ với tổng thống về bất cứ điều gì… Tôi không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng và nói bất cứ điều gì trước khi ông ấy nói trước”.

Ông Trump đã nói chuyện với CEO NVIDIA Jensen Huang về nghi vấn tình báo

Hiện vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng vẫn bỏ trống sau khi bà Katie Zacharia rời nhiệm sở ngày 16.10, chưa đầy 1 tuần sau khi nhậm chức, do vướng tranh cãi về việc tự nhận là luật sư dù chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề. Trước đó, người tiền nhiệm của bà là Karoline Leavitt cũng rời vị trí vào tháng 8, sau khoảng 1 năm rưỡi đảm nhiệm chức vụ.

Ông White vốn là bạn lâu năm của Tổng thống Trump và từng hỗ trợ tổ chức một sự kiện UFC quy mô lớn trên bãi cỏ Nhà Trắng hồi đầu năm 2026. Việc ông Trump công khai đề cập đến khả năng bổ nhiệm ông White, người được Tổng thống mô tả là một “chiến binh và đấu sĩ quyết liệt”, từng làm dấy lên suy đoán về khả năng chính quyền Mỹ chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn hơn sau thất bại bất ngờ của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11.

Sau màn xuất hiện cùng ông White, Tổng thống Mỹ tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên về nhiều vấn đề, trong đó có chiến sự Iran và Ukraine, khả năng luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và vụ bê bối gián điệp liên quan đến lãnh đạo NVIDIA Jensen Huang.