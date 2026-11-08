Tổng thống Trump bất ngờ mời 'ông trùm' UFC làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.11, Tổng thống Trump đã đề nghị ông Dana White (57 tuổi), một đồng minh thân thiết, tiếp quản vị trí này. Tổng thống Mỹ ca ngợi ông White là một "chiến binh mạnh mẽ", đồng thời kêu gọi: "Ông Dana, hãy nhận công việc này đi".

Tổng thống Donald Trump trò chuyện với Chủ tịch UFC Dana White tại một sự kiện ở Las Vegas (Mỹ) ngày 5.8.2026 ẢNH: AP

Đề nghị gây chú ý khi ông Trump còn nêu tên 6 võ sĩ UFC mà ông muốn ông White đưa tới Nhà Trắng làm trợ lý báo chí, với lý do cần những người này để đối phó phe cánh tả. Trong số đó có 2 võ sĩ người Nga là ông Islam Makhachev và ông Khabib Nurmagomedov, cùng võ sĩ người Brazil Amanda Nunes, theo AFP.

Ông White chưa chính thức xác nhận có chấp nhận lời đề nghị của ông Trump hay không. Tuy nhiên, sau thông báo của Tổng thống Mỹ, ông chủ UFC đã đăng một hình ảnh dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mô tả bản thân đứng sau bục phát biểu trong phòng họp báo Nhà Trắng, kèm dòng chú thích "bước sang chương tiếp theo".

Theo The Guardian, hiện chưa rõ ông Trump thực sự có kế hoạch bổ nhiệm ông White hay đây chỉ là động thái gây chú ý sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Nhà Trắng cũng chia sẻ lại thông báo của ông Trump trên tài khoản chính thức.

Vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng đã bỏ trống từ ngày 16.10, sau khi bà Katie Zacharia rời chức chỉ sau chưa đầy một tuần đảm nhiệm. Bà Zacharia trước đó vấp phải tranh cãi về việc tự nhận là luật sư dù chưa vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề.

Ông White hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành UFC, tổ chức võ thuật tổng hợp nổi tiếng với các trận đấu trong lồng sắt. Ông White có quan hệ thân thiết lâu năm với Tổng thống Trump và từng tích cực vận động tranh cử cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Mối quan hệ này tiếp tục được củng cố sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Hồi tháng 6, UFC tổ chức một sự kiện võ thuật ngay tại khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Mỹ. Ông Trump cũng nhiều lần xuất hiện tại các sự kiện UFC và công khai ca ngợi ông White.

Theo The Guardian, việc chuyển từ điều hành UFC sang làm Thư ký báo chí Nhà Trắng sẽ là thay đổi lớn đối với ông White. Giới quan sát cho rằng ông có thể do dự khi phải từ bỏ vị trí điều hành UFC, công việc giúp ông sở hữu khối tài sản ước tính hơn 600 triệu USD, để đảm nhận chức vụ tại Nhà Trắng với mức lương khoảng 195.000 USD/năm.