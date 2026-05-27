Nhà Trắng dựng võ đài UFC 'chưa từng có'

Theo AFP ngày 27.5, các cần cẩu đã đưa những vòm kim loại lớn vào vị trí, trong khi công tác lắp đặt khu vực thi đấu đang được triển khai. Sự kiện mang tên "UFC Freedom 250", gắn với dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập và sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump.

Các nhân viên đang lắp ráp các bộ phận của võ đài UFC trên bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng ngày 26.5.2026 ẢNH: AP

"Chúng ta sẽ có một trận đấu lớn. Điều này chưa từng xảy ra trước đây", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Ông Trump cũng giới thiệu hình ảnh mô phỏng "võ đài bát giác" UFC - sàn đấu UFC 8 cạnh được bao quanh bởi hàng rào lưới thép, với khu vực khán đài tạm thời và phông nền là Nhà Trắng. Theo ông, đấu trường sẽ có khoảng 5.000 chỗ ngồi ngay trong khuôn viên Nhà Trắng, trong khi tối đa 100.000 người có thể theo dõi miễn phí qua các màn hình lớn bên ngoài.

Tổ chức UFC cho biết 2 võ sĩ Ilia Topuria và Justin Gaethje sẽ là tâm điểm của sự kiện, trong khuôn khổ loạt 6 trận đấu tranh đai hạng nhẹ.

Ông Trump lâu nay là người hâm mộ UFC và nhiều lần xuất hiện tại các trận đấu của giải này. Việc ông gắn bó với UFC cũng được xem là một cách tiếp cận nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi, lực lượng có vai trò đáng kể trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024, theo ABC News.

Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức UFC ngay tại Nhà Trắng đã gây tranh cãi, cả về địa điểm lẫn chi phí. Hồi tháng 2, công ty mẹ của UFC cho biết sự kiện có thể tiêu tốn ít nhất 60 triệu USD, dù ban tổ chức kỳ vọng thu hồi khoảng một nửa từ tài trợ doanh nghiệp và các nguồn khác.

Nhà Trắng khẳng định UFC sẽ chi trả toàn bộ chi phí. "Không có tiền thuế của người dân được sử dụng", một quan chức Nhà Trắng nói với AFP.

Dù vậy, sự kiện xa hoa này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt nhiều sức ép, từ cuộc xung đột với Iran đến giá dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 26.5, Chủ tịch UFC Dana White bác bỏ ý kiến cho rằng sự kiện mang màu sắc chính trị.

"Bạn có thể biến bất cứ điều gì thành vấn đề chính trị nếu muốn", ông White nói và cho rằng đây là khoản đầu tư lớn để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ cùng người dân Mỹ và thế giới.

Việc dựng sân khấu UFC cũng đánh dấu một thay đổi tạm thời nhưng gây chú ý tại Nhà Trắng dưới thời ông Trump, sau các dự án cải tạo khác như san phẳng bãi cỏ Vườn Hồng và kế hoạch xây phòng khiêu vũ khổng lồ trị giá 400 triệu USD tại khu Cánh Đông.

Công tác an ninh cho sự kiện dự kiến được siết chặt, nhất là sau một số sự cố gần đây liên quan ông Trump. Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định sự kiện này sẽ là "một trong những sự kiện thể thao vĩ đại và mang tính lịch sử nhất", đồng thời cho rằng việc tổ chức UFC tại Nhà Trắng thể hiện tầm nhìn của ông Trump trong dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.