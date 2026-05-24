Nổ súng ngay gần Nhà Trắng khi Tổng thống Trump đang ở bên trong

Nhân viên FBI tại khu vực hiện trường vụ việc ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 24.5 dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật cho hay có hai người bị bắn trong một cuộc đụng độ với lực lượng Mật vụ, sự việc khiến Nhà Trắng bị phong tỏa trong thời gian ngắn.

Vụ việc xảy ra gần giao lộ giữa đại lộ Pennsylvania và Đường 17 Tây Bắc. Quan chức trên cho biết các sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã phản ứng đối với vụ việc.

Các phóng viên nghe thấy hàng chục phát súng gần Nhà Trắng, dẫn đến việc phong tỏa và phản ứng nhanh chóng từ Cơ quan Mật vụ.

Các phóng viên Nhà Trắng đã được đưa ngay vào phòng họp báo. Bên trong, họ được yêu cầu trú ẩn tại chỗ khi các nhân viên Mật vụ hô to "nằm xuống" và cảnh báo về "những tiếng súng nổ".

Các nhân viên mật vụ mang súng trường di chuyển qua khu vực bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng sau vụ việc và phong tỏa phòng họp báo của Nhà Trắng. Lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ngay sau 18 giờ 45 (giờ địa phương) ngày 23.5.

Tổng thống Donald Trump khi đó đang ở tại Nhà Trắng.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trên mạng xã hội X rằng cơ quan này "đang có mặt tại hiện trường và hỗ trợ Cơ quan Mật vụ ứng phó với các phát súng gần khuôn viên Nhà Trắng - chúng tôi sẽ cập nhật thông tin cho công chúng ngay khi có thể."

Cô Selina Wang, phóng viên trưởng phụ trách Nhà Trắng của ABC News, đã đăng tải một video trên X ghi lại khoảnh khắc tiếng súng vang lên và cô cúi xuống tìm chỗ trú ẩn.

"Tôi đang quay video trên iPhone để đăng lên mạng xã hội từ bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng thì nghe thấy tiếng súng. Nghe như hàng chục phát súng. Chúng tôi được lệnh chạy nhanh đến phòng họp báo", cô Wang nói trong đoạn video.

Reuters dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật cho hay một nghi phạm tiến đến chốt kiểm tra gần Nhà Trắng và nổ súng vào các sĩ quan. Nghi phạm trong vụ việc đã bị "hạ gục" và đưa đến bệnh viện, theo vị quan chức.

Đài PBS đưa tin hai người bị bắn trong vụ việc dường như là tay súng và một người đi ngang qua.



Reuters sau đó dẫn thông cáo của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết tay súng đã tử vong sau khi bị bắn. Thông cáo không nêu rõ tình trạng sức khỏe của người tình cờ đi ngang và bị trúng đạn trong vụ việc.



Lẽ ra ông Trump đến dự hôn lễ của con trai Donald Trump Jr. tại Bahamas vào ngày 23.5, nhưng cho biết ông ở lại Nhà Trắng giữa đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, theo trang tin Axios. “Tôi đang ở văn phòng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngay trước khi xảy ra vụ nổ súng.

