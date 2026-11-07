Ông Trump bất ngờ thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

Theo AFP, ông Miller (41 tuổi), một trong những cố vấn thân cận và trung thành nhất của Tổng thống Trump, sẽ thay thế bà Susie Wiles, trở thành nhân vật đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cấp cao tại Nhà Trắng sau khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội Mỹ.

Khi được hỏi về quyết định thay nhân sự, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: "Tôi muốn thực hiện một sự thay đổi. Đôi khi trong cuộc sống, bạn phải đưa ra những quyết định".

Cố vấn An ninh Nội địa Stephen Miller (trái) quan sát khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 6.8.2026 ẢNH: AFP

Động thái này gây bất ngờ bởi trước cuộc bầu cử giữa kỳ, ông Trump nhiều lần khẳng định không có khả năng thay thế bà Wiles. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với AFP rằng bà đã từ chức tối 5.11.

Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ông Miller là "một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất" của mình. Tổng thống cũng cảm ơn bà Wiles vì đã "hoàn thành xuất sắc công việc", đồng thời cho biết bà sẽ chuyển sang làm việc trong bộ máy chính trị của ông.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Miller giữ chức Phó chánh văn phòng phụ trách chính sách kiêm Cố vấn an ninh nội địa. Ông được xem là người đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng chương trình trục xuất người nhập cư quy mô lớn, một trong những chính sách trọng tâm của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Tuy nhiên, các chính sách nhập cư cứng rắn do ông Miller thúc đẩy cũng vấp phải nhiều chỉ trích, đặc biệt sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết 2 người Mỹ tại Minneapolis hồi tháng 1, dẫn đến làn sóng biểu tình phản đối.

Việc bổ nhiệm ông Miller lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ đảng Dân chủ. Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đã chỉ trích ông Miller là người đứng sau những chính sách mà ông gọi là "tàn bạo và vô nhân đạo nhất" của chính quyền Trump, đồng thời tuyên bố phe Dân chủ sẽ phản đối ông Miller trong thời gian tới.

Ngược lại, các đồng minh của Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định này. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung mô tả ông Miller là người đã sát cánh cùng tổng thống từ những ngày đầu, đồng thời kỳ vọng tân Chánh văn phòng sẽ giúp chính quyền thúc đẩy chương trình nghị sự trong phần còn lại của nhiệm kỳ.

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Sự thay đổi nhân sự cũng đánh dấu bước chuyển tại Nhà Trắng sau gần 2 năm bà Wiles điều hành bộ máy. Là nữ Chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử Mỹ, bà được ông Trump đặt biệt danh "nữ hoàng băng giá" nhờ phong cách quản lý kỷ luật. Bà được đánh giá đã góp phần hạn chế tình trạng xáo trộn nhân sự và đấu đá nội bộ từng xuất hiện trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống.

Trong tuyên bố chia tay, bà Wiles khẳng định việc phục vụ Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là "vinh dự lớn nhất" trong cuộc đời, đồng thời bày tỏ tự hào về những thành tựu của chính quyền.

Theo AFP, việc lựa chọn ông Miller, người gắn liền với đường lối nhập cư cứng rắn, cho thấy ông Trump có thể tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự hiện tại thay vì điều chỉnh theo hướng thỏa hiệp với đảng Dân chủ hậu thất bại bầu cử giữa kỳ.