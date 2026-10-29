Ông Trump - ông Obama lại đấu khẩu vì lời giễu 'nhà hàng thếp vàng'

Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama cùng tham gia các hoạt động vận động tranh cử tại những bang quan trọng vào ngày 28.10, khi chỉ còn chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3.11.

Ông Donald Trump và ông Barack Obama (phải) lời qua tiếng lại khi tham gia các cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Mỹ ngày 28.10.2026 ẢNH: AFP

Phát biểu tại cuộc mít tinh của đảng Dân chủ ở bang Georgia, cựu Tổng thống Obama tiếp tục chế giễu phản ứng của chính quyền ông Trump trước lời ví von của mình về việc cải tạo Nhà Trắng. "Họ đã huy động cả chính phủ để đáp trả trò đùa đó, chứ không phải vì lạm phát, mà chỉ vì một trò đùa", The Hill dẫn lời ông Obama nói.

Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng chính quyền đương nhiệm đang dành quá nhiều sự chú ý cho những phát biểu mang tính châm biếm, thay vì tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và chi phí sinh hoạt.

"Giá cả đã tăng quá cao, nhiều người gần như không đủ khả năng đi ăn ngoài. Người ta trông đợi chính quyền nên dành thời gian lo lắng về điều đó", ông Obama nói, đồng thời cáo buộc chính quyền ông Trump chưa đưa ra giải pháp phù hợp cho những khó khăn của người dân.

Ông Obama cũng đề cập phản ứng của phía Cộng hòa, trong đó có việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xuất hiện bên ngoài một nhà hàng Cheesecake Factory để chế giễu ông. Cựu Tổng thống nói rằng bản thân từng thường xuyên đưa 2 con gái đến chuỗi nhà hàng này, đồng thời bày tỏ ngạc nhiên khi những lời châm biếm về Nhà Trắng thu hút nhiều sự chú ý hơn các vấn đề kinh tế mà ông nêu ra.

Nghi vấn liên hệ Trump - Epstein được khơi lại trước thềm bầu cử Mỹ

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc vận động ở bang Ohio cuối tuần trước, khi ông Obama ví phong cách trang trí Nhà Trắng sau các dự án cải tạo của ông Trump giống như "cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein mở một cửa hàng bánh phô mai, với vàng ở khắp mọi nơi". Phát biểu ám chỉ chuỗi nhà hàng Cheesecake Factory của Mỹ và những chi tiết mạ vàng trong các cung điện của cựu lãnh đạo Iraq.

Ông Trump sau đó phản bác, đồng thời khẳng định việc cải tạo Nhà Trắng nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp và bảo vệ hình ảnh công trình mang tính biểu tượng của nước Mỹ.

Cùng ngày 28.10, tại cuộc vận động ở thành phố Chillicothe (bang Ohio), ông Trump tiếp tục bảo vệ việc sửa sang Nhà Trắng, theo CNN. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định tòa nhà cần được bảo trì đúng mức, thay vì để cửa sổ, tường đá và các chi tiết kiến trúc xuống cấp.

"Tôi nghĩ Nhà Trắng là biểu tượng số một của đất nước chúng ta", ông Trump nói, nhấn mạnh việc duy tu công trình là cần thiết.

Tổng thống Mỹ cũng hạ thấp ảnh hưởng từ sự trở lại vận động tranh cử của ông Obama. Ông nhắc đến việc người tiền nhiệm từng ủng hộ các ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton năm 2016 và Kamala Harris năm 2024, nhưng cả 2 đều thất bại trước ông.

Màn đấu khẩu diễn ra trong những ngày cuối của cuộc vận động bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi đảng Cộng hòa tìm cách duy trì thế đa số tại Quốc hội, còn đảng Dân chủ nỗ lực giành thêm ghế.

Theo Reuters, cuộc bầu cử ngày 3.11 sẽ quyết định toàn bộ 435 ghế Hạ viện và 35 trong số 100 ghế Thượng viện. Kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với tương quan quyền lực tại Mỹ và khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.