Nghị sĩ Dân chủ chỉ trích ông Trump 'không làm gì' sau bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA

Thượng nghị sĩ Schumer phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington D.C. hôm 10.11 ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 11.11 dẫn lời lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer chỉ trích Tổng thống Trump về mối liên hệ với CEO NVIDIA Jensen Huang, sau khi có thông tin cho rằng ông Huang ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc.

"Báo chí đưa tin rằng ông Trump đã được thông báo từ hơn một năm trước về việc CEO NVIDIA có quan hệ tình ái với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, thế nhưng ông ấy đã chẳng làm gì cả", ông Schumer phát biểu tại Thượng viện.

"Một trong những công ty quan trọng nhất của chúng ta, một công ty có liên quan an ninh quốc gia, mà vị CEO lại có thể đang dan díu với một gián điệp Trung Quốc ư? Vậy mà ông Trump lại chẳng hề hành động gì?... Lẽ ra ông ấy phải bảo vệ nước Mỹ", ông Schumer nói thêm.

Nhà Trắng và Tổng thống Trump chưa lập tức bình luận về phát biểu của ông Schumer.

Trước đó hôm 8.11, ông Trump nói ông Huang là một "người đáng kính" và chưa nghe nói ông ấy làm gì sai, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng vị lãnh đạo công nghệ này có mối quan hệ thân mật với một người bị cáo buộc là gián điệp Trung Quốc.

Ông Trump bắt tay ông Huang tại một sự kiện ở Washington D.C. hôm 30.4.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump chia sẻ với các phóng viên rằng ông đã trao đổi về những cáo buộc này với ông Huang.

Tờ The New York Times trước đó dẫn một báo cáo năm 2025 từ cộng đồng tình báo Mỹ cho rằng bà Alice Huang hồi năm ngoái đã vận chuyển trái phép các chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến sang Trung Quốc trong thời gian bà có "mối quan hệ thân thiết" với CEO của NVIDIA.

Hôm 8.11, ông Huang thừa nhận việc mình "không chung thủy" với vợ trong một thông điệp gửi tới công ty, sau khi một người phát ngôn của NVIDIA trước đó từng bác bỏ thông tin về mối quan hệ này.

Hội đồng quản trị NVIDIA đã mở cuộc điều tra độc lập về thông tin ông Huang có thể là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.