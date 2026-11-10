Vướng bê bối, CEO NVIDIA có tháp tùng ông Trump đến Trung Quốc dự APEC?

Tỉ phú Elon Musk, lãnh đạo Tesla và SpaceX, cùng Tổng giám đốc (CEO) Mastercard Michael Miebach nằm trong số các doanh nhân dự kiến tham gia phái đoàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc vào tuần tới. CEO NVIDIA Jensen Huang cũng từng được đưa vào danh sách dự kiến, song khả năng ông góp mặt hiện chưa rõ ràng, theo South China Morning Post ngày 10.11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao tặng Huân chương công nghệ và đổi mới quốc gia cho CEO NVIDIA Jensen Huang, trong khi tỉ phú Elon Musk chứng kiến ở Washington D.C ngày 8.10.2026 ẢNH: AFP

Cả 3 doanh nhân từng tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định ông Huang khó tham gia chuyến đi lần này do sức ép từ cuộc điều tra liên quan nghi vấn ông trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Ngày 9.11, Hội đồng quản trị NVIDIA tiến hành điều tra nội bộ sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và một nữ doanh nhân Trung Quốc, người bị nghi có liên quan hoạt động tình báo. Trong bức thư xin lỗi nhân viên và gia đình hôm 8.11, CEO NVIDIA thừa nhận không chung thủy với vợ nhưng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ.

Ba lãnh đạo các ủy ban tại Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát cũng yêu cầu ông Huang tham dự cuộc họp kín ngày 18.11 để làm rõ những tiếp xúc liên quan. Hiện chưa rõ ông có chấp nhận yêu cầu này hay không.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn công khai bảo vệ CEO NVIDIA. Ngày 9.11, ông cho biết đã trao đổi trực tiếp với ông Huang và tin lời giải thích rằng vị doanh nhân không biết người phụ nữ có thể liên quan hoạt động tình báo. "Tôi đã hỏi ông ấy có biết bà ấy là gián điệp hay không. Ông ấy nói không biết, và tôi thực sự tin ông ấy", ông Trump nói, đồng thời gọi CEO NVIDIA là người "rất đáng kính".

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc và bày tỏ tin tưởng ông Huang sẽ vượt qua những cáo buộc.

Trước đó, ngày 8.11, ông Trump khẳng định "chắc chắn" sẽ đưa CEO NVIDIA đến hội nghị APEC, đồng thời nói chưa nghe thông tin nào chứng minh ông Huang có hành vi sai trái.

Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Quách Gia Khôn ngày 9.11 bác bỏ những cáo buộc liên quan hoạt động tình báo Trung Quốc, gọi đây là các thông tin "hoàn toàn vô căn cứ".

Vụ việc của ông Huang đã gây sức ép lên NVIDIA. Theo Reuters, giá cổ phiếu hãng sản xuất chip này giảm hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 9.11, sau thông tin ban lãnh đạo mở cuộc điều tra nội bộ liên quan CEO Jensen Huang.

Tổng thống Trump dự kiến tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18 - 19.11. Tại đây, ông dự kiến gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc tiếp xúc trực tiếp thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm.

Khi được hỏi liệu có đề cập vụ việc của ông Huang với ông Tập hay không, ông Trump nói không có ý định làm vậy, song cho rằng phía Trung Quốc có thể nêu vấn đề.

Trong khi đó, Hội nghị CEO APEC dự kiến diễn ra ngày 17 - 18.11. Theo South China Morning Post, một số lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tỏ ra dè dặt về khả năng tham dự do kỳ vọng hạn chế vào kết quả hội nghị, cùng những trở ngại về lịch trình và hậu cần.