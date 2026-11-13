Lại có thêm nghi vấn về mối quan hệ của ông Jensen Huang

Ông Jensen Huang ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 13.11 dẫn các nguồn thạo tin cho rằng ông Jensen Huang, CEO NVIDIA vừa từ chức, còn có quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ khác tại công ty, bên cạnh nghi vấn ngoại tình với nữ doanh nhân Alice Huang và Phó chủ tịch NVIDIA Kimberly Powell.

Bà Alice Huang bị giới tình báo Mỹ nghi là gián điệp Trung Quốc, còn bà Powell là Phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của NVIDIA.

Reuters không công khai tên của nữ nhân viên khác tại NVIDIA vướng vào nghi vấn quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang, trong khi chưa liên lạc được với người phụ nữ này.

NVIDIA từ chối bình luận về thông tin trên. Bà Powell, ông Jensen Huang và bà Alice Huang đều chưa bình luận gì.

Hôm 8.11, ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ, nhưng không nêu tên người phụ nữ nào liên quan.

Việc ông quyết định từ chức có thể ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông giúp định hình. NVIDIA đã tận dụng sức mạnh tài chính để góp phần xây dựng một hệ sinh thái ngành xoay quanh AI, thông qua các thỏa thuận tài chính phức tạp giúp khách hàng dễ dàng mua các loại chip của hãng. Để đạt được điều này, NVIDIA đã rót vốn hỗ trợ các công ty điện toán đám mây cũng như các phòng nghiên cứu AI.

Hội đồng quản trị NVIDIA đã bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Colette Kress vào vị trí CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người thay thế ông Jensen Huang. Hội đồng quản trị đang cân nhắc các ứng viên từ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty cho vị trí này.

Ông Huang cùng vợ là bà Lori Huang đến Nhà Trắng hôm 24.9 ẢNH: AP

Trong diễn biến khác, Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và ông Huang, yêu cầu họ ra điều trần về những diễn biến gần đây tại NVIDIA.

"Những thông tin gần đây làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia cũng như việc bảo vệ các công nghệ nhạy cảm của Mỹ", ông Scott viết trên X kèm theo yêu cầu.

Liên quan vụ việc, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 12.11 lưu ý rằng cơ quan này vẫn chưa kết luận rằng bà Alice Huang có phải là gián điệp Trung Quốc hay không. Ông nói thêm rằng "dĩ nhiên" Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra thông tin cho rằng bà Huang làm việc cho chính phủ Trung Quốc.

Trước đó hôm 9.11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này từng theo dõi ông Jensen Huang, đồng thời gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ.

"Chúng tôi đã trả lời về chuyện này trước đây. Cái gọi là cáo buộc gián điệp Trung Quốc hoàn toàn là sự phỉ báng và bôi nhọ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times ngày 13.11 loan tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10.11 đã gọi điện và khuyên ông Huang cố gắng bảo vệ vị trí CEO tại NVIDIA. Ông Trump chưa lập tức bình luận về thông tin này.