Ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, thị trường chứng khoán biến động ra sao?

Một màn hình hiển thị giá cổ phiếu của NVIDIA tại Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 13.11 đưa tin ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA đã gây chấn động thị trường, giáng đòn vào công ty này, nhưng lại tạo đà tăng cho một số đối thủ cạnh tranh, trong khi các nhà đầu tư tìm cách dự đoán những tác động lan tỏa.

Ông Jensen Huang, nhà đồng sáng lập công ty hàng đầu thế giới về thiết kế chip cung cấp sức mạnh cho các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đã từ chức không lâu sau những thông tin đời tư và sức ép từ cuộc điều tra của hội đồng quản trị.

Sự việc xảy ra sau khi có thông tin cho rằng ông đã có những mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người phụ nữ bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông thừa nhận mình đã không chung thủy với vợ.

Giám đốc Tài chính NVIDIA Colette Kress sẽ kiêm nhiệm vai trò CEO lâm thời. Hội đồng quản trị sẽ xem xét các ứng viên từ bên trong lẫn bên ngoài công ty để tìm người thay thế chính thức.

Ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, thị trường căng thẳng chờ tác động

Cổ phiếu NVIDIA sụt giảm 13% ngay khi phiên giao dịch tại New York bắt đầu hôm 12.11, trước khi thu hẹp đà giảm. Mã cổ phiếu này, vốn nằm trong cả hai chỉ số Dow và Nasdaq, đã khép phiên với mức giảm 4,3%.

Chỉ số Nasdaq, vốn tập trung vào các cổ phiếu công nghệ, trải qua một ngày đầy biến động khi có thời điểm chuyển sang sắc xanh, nhưng lại đóng cửa với mức giảm 0,4%.

"Một yếu tố góp phần giảm bớt các khoản thua lỗ là việc các nhà đầu tư đang đánh giá lại xem ai sẽ là bên hưởng lợi nếu NVIDIA gặp khó khăn", theo chuyên gia Patrick O'Hare tại trang Briefing.com chuyên phân tích thị trường chứng khoán. Ông chỉ ra sự khởi sắc ở cổ phiếu của Broadcom và AMD, khi cả 2 đều tăng hơn 5%.

Các công ty công nghệ khác có diễn biến trái chiều. Các doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng AI là Nebius và CoreWeave lần lượt sụt giảm 16,8% và 6,9%, trong khi các ông lớn công nghệ như Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều tăng điểm.

Một số nhà phân tích cho biết việc ông Jensen Huang từ chức sẽ không ảnh hưởng đến các dự án AI trong ngắn hạn vốn đang được triển khai.

Theo Reuters, sau khi ông Jensen Huang từ chức, những nỗi lo lớn nhất của các nhà đầu tư không chỉ nằm ở tương lai của công ty trị giá hàng ngàn tỉ USD này, mà còn ở khả năng cũng như thiện chí của họ trong việc tiếp tục rót vốn cho cơn sốt AI.

"NVIDIA được ví như ngân hàng AI. Họ vừa bán chip, vừa hỗ trợ tài chính. Nếu vì những diễn biến hiện tại mà họ buộc phải lùi bước, liệu điều đó có cắt đứt nguồn vốn dành cho các công ty nhỏ hơn đang cần đến nó hay không? Đây vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ", theo chuyên gia Joe Saluzzi, đối tác kiêm đồng trưởng bộ phận giao dịch cổ phiếu tại Công ty môi giới chứng khoán Themis Trading (Mỹ).