Hệ lụy lan rộng sau bê bối của CEO NVIDIA

Tối 12.11, ông Jensen Huang đã từ chức CEO của NVIDIA, khép lại chặng đường 33 năm lãnh đạo gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông đồng sáng lập. Hội đồng quản trị công ty cho biết ông Huang đã từ nhiệm các vị trí chủ tịch, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, với hiệu lực ngay lập tức. NVIDIA cũng thông báo Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền, trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Ngành AI nín thở

Khủng hoảng nổ ra sau khi truyền thông loan tin ông Jensen ngoại tình với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo một công ty tại Singapore và bị tình báo Mỹ cho là gián điệp của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực bác bỏ thông tin này, trong khi bà Alice đến nay chưa lên tiếng. Hôm 8.11, ông Jensen công khai xin lỗi nhân viên và gia đình trong khi NVIDIA đã mở cuộc điều tra nội bộ. Vụ bê bối khiến giá cổ phiếu của NVIDIA trượt dài trong những ngày qua và có thể khiến vốn hóa tập đoàn bốc hơi 600 tỉ USD, theo Reuters.

CEO NVIDIA Jensen Huang dự một sự kiện tại Berlin (Đức) hồi tháng 10 ẢNH: REUTERS

Sự ra đi của ông Jensen đang khiến cho giới đầu tư lo ngại bởi ông được coi là "bộ mặt của NVIDIA" còn tập đoàn này là "xương sống" của ngành AI. Ông Jensen là nhà đồng sáng lập và vị thuyền trưởng lèo lái tập đoàn hơn 30 năm qua. Giới đầu tư lo ngại việc mất đi sự dẫn dắt của ông sẽ làm suy giảm năng lực định hướng chiến lược và sản phẩm của "đế chế" chip 4.000 tỉ USD này, đồng thời ảnh hưởng động lực phát triển chung của ngành AI.

"Tôi lo ngại hơn cho 10 năm tới, bởi ông Jensen không chỉ là CEO của NVIDIA mà còn là người luôn xác định được hướng đi của ngành điện toán trước cả khi khách hàng nhận ra điều đó. Thay thế tầm nhìn chiến lược đó là một thách thức vô cùng lớn", ông Shay Boloor, Trưởng chiến lược gia thị trường tại Hãng nghiên cứu thị trường chứng khoán Futurum Equities (Mỹ), phân tích. Nhiều nhà đầu tư có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon đã lên tiếng ủng hộ ông Jensen Huang. Tỉ phú Elon Musk cho rằng CEO NVIDIA đóng vai trò không thể thay thế trong ngành AI.

Ông Jensen Huang từ chức CEO NVIDIA, thị trường căng thẳng chờ tác động

Động thái từ quốc hội Mỹ

Vụ bê bối ngoại tình và nghi vấn tình báo liên quan CEO NVIDIA cũng đang gây ra hiệu ứng lan truyền tại Washington. Mối quan hệ thân thiết giữa ông Jensen và Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hút nhiều sự chú ý từ khi bê bối bị phanh phui. Ông Trump cho biết đã rất bất ngờ về vụ việc dù bày tỏ sự ủng hộ vị CEO.

Trong 2 năm qua, ông Jensen công khai ủng hộ chính sách AI của chính quyền ông Trump và đã gặp gỡ nhà lãnh đạo nhiều lần khi NVIDIA tìm cách bán các loại chip tiên tiến cho thị trường Trung Quốc, đồng thời vận động hành lang để nới lỏng các hạn chế xuất khẩu. Theo AP, ông Jensen và NVIDIA cho rằng việc này sẽ giúp thu hút khách hàng, củng cố vị thế trung tâm của tập đoàn cũng như nước Mỹ đối với hệ sinh thái AI. Nhiều nghị sĩ ở cả hai đảng tại Mỹ đã kêu gọi dừng xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến.

Song song với cuộc điều tra nội bộ của NVIDIA, Bộ Tư pháp Mỹ và các nhà lập pháp tại quốc hội cũng đã vào cuộc xem xét vấn đề xuất khẩu chip và an ninh quốc gia. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Elizebeth Warren và Chris Coon đã yêu cầu chính quyền ông Trump lưu lại tất cả tài liệu liên quan các giao dịch xuất khẩu chip trước đây của NVIDIA sang thị trường Trung Quốc, theo Reuters. Bà Warren cũng đã yêu cầu ông Jensen ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện để trả lời câu hỏi về ý muốn nới lỏng quy định xuất khẩu nhưng vị CEO đến nay chưa xuất hiện. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua kêu gọi Mỹ "ngừng bịa đặt câu chuyện gián điệp để lấy cớ áp đặt phong tỏa về công nghệ".