Tỉ phú Elon Musk nói sẵn sàng tuyển CEO NVIDIA Jensen Huang

Tỉ phú Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, ngày 11.11 bày tỏ sẵn sàng tuyển dụng ông Jensen Huang trong bối cảnh CEO NVIDIA đối mặt sức ép từ những cáo buộc liên quan đời tư và nghi vấn an ninh quốc gia.

Trên mạng xã hội X, khi trang tin tài chính Zerohedge đăng lời kêu gọi "Elon, hãy thuê Jensen", ông Musk đáp: "Đó sẽ là một vinh dự".

Tỉ phú Elon Musk (trái) trò chuyện với CEO NVIDIA Jensen Huang trong Diễn đàn đầu tư Mỹ - Ả Rập Xê Út tại Washington D.C ngày 19.11.2025 ẢNH: AFP

Động thái trên diễn ra sau khi The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho rằng hội đồng quản trị NVIDIA đang xem xét tương lai của ông Huang trongn một cuộc họp dự kiến diễn ra cuối ngày 11.11.

Trước đó, ông Huang bị cáo buộc có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của tập đoàn. Theo The New York Times, 2 người được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở bang California hồi tháng 3.

NVIDIA cũng đang tiến hành điều tra nội bộ liên quan mối quan hệ của ông Huang với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

Những tranh cãi làm gia tăng sự chú ý của thị trường đối với tương lai NVIDIA. Theo CNN, cổ phiếu tập đoàn giảm 8,6% trong giao dịch ngoài giờ ngày 11.11, trong khi cổ phiếu 2 đối thủ AMD và Broadcom lần lượt tăng 4,3% và 2,4%.

Ông Mike O'Rourke, chiến lược gia tại Công ty dịch vụ tài chính JonesTrading (Mỹ), cảnh báo khả năng ông Huang rời vị trí CEO có thể khiến môi trường kinh doanh và đầu tư của NVIDIA thêm khó khăn. "Hiện tại NVIDIA là công ty quan trọng nhất thế giới. CEO mới sẽ cần phải đánh giá toàn diện công ty và người kế nhiệm của ông Jensen sẽ không có cùng quyền tự chủ hay sự ưu ái để theo đuổi các thương vụ phức tạp", theo ông.

Ông Michael Monaghan, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ Founders 100 ETF, cũng nhấn mạnh vai trò cá nhân của ông Huang trong các thỏa thuận liên quan trí tuệ nhân tạo (AI).

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Trong khi đó, nhà phân tích Dan Ives thuộc Ngân hàng thương mại Yorkville Ives & Co. (Mỹ) nhận định khả năng ông Huang rời ghế lãnh đạo đang gia tăng. Tuy nhiên, ông cho rằng lợi thế công nghệ và vị thế của NVIDIA trong thị trường chip AI vẫn được duy trì, ngay cả khi tập đoàn thay CEO.

Sức ép đối với NVIDIA không chỉ đến từ giới đầu tư. Hai thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren và Chris Coons đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo quản toàn bộ hồ sơ, thư từ liên quan hoạt động xuất khẩu chip AI tiên tiến của NVIDIA sang Trung Quốc và những nghi vấn tình báo liên quan ông Huang, theo Reuters.

Các nghị sĩ yêu cầu chính quyền ông Trump xác nhận trước ngày 17.11 rằng những chỉ thị bảo quản tài liệu đã được ban hành, đồng thời cung cấp thông tin về việc xử lý các cảnh báo an ninh, quyết định kiểm soát xuất khẩu và những cuộc trao đổi giữa lãnh đạo NVIDIA với giới chức Mỹ.