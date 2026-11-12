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    Quan chức NVIDIA vướng nghi vấn tình cảm với CEO Jensen Huang là ai?

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của NVIDIA, đang thu hút sự chú ý sau thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân được cho là với CEO NVIDIA Jensen Huang.

    Theo The New York Times ngày 11.11 dẫn lời 5 người từng làm việc tại NVIDIA, bà Kimberly Powell (48 tuổi) bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với CEO Jensen Huang (63 tuổi). Bà là một trong khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho người đứng đầu tập đoàn sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) này.

    Bà Kimberly Powell là ai?

    Theo hồ sơ trên trang web NVIDIA, bà Powell gia nhập công ty năm 2008 và hiện giữ chức Phó chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Bà giám sát hoạt động phát triển, ứng dụng các nền tảng phần cứng và phần mềm NVIDIA trong lĩnh vực y tế, bao gồm AI, chẩn đoán hình ảnh, nghiên cứu thuốc và khoa học đời sống.

    Kimberly Powell là ai, nữ lãnh đạo vướng nghi vấn tình cảm với CEO NVIDIA? - Ảnh 1.

    CEO NVIDIA Jensen Huang vướng nghi vấn tình cảm với nữ lãnh đạo Kimberly Powell

    ẢNH: REUTERS/NVIDIA

    Bà Powell tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư phần cứng năm 1999. Theo hồ sơ LinkedIn, bà từng làm việc tại Công ty chuyên công ty chuyên về công nghệ hiển thị hình ảnh y tế DOME Imaging Systems từ tháng 1.1999 đến tháng 4.2003.

    Sau đó, bà có hơn 5 năm công tác tại Planar Systems, doanh nghiệp công nghệ hiển thị của Mỹ, trong mảng thiết bị y tế.

    Theo NDTV, khi gia nhập NVIDIA, bà Powell phụ trách thúc đẩy ứng dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) vào các thiết bị hình ảnh y khoa. Bà dần mở rộng phạm vi công việc sang phát triển kinh doanh và ứng dụng AI.

    Năm 2016, bà được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI. Đến cuối năm 2017, bà được thăng chức Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vị trí bà tiếp tục đảm nhiệm đến nay.

    Trong quá trình làm việc tại NVIDIA, bà Powell còn tham gia điều hành các chương trình về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng AI. Với hơn 18 năm gắn bó cùng NVIDIA, bà Powell thường xuyên đại diện tập đoàn tại các hội nghị công nghệ quốc tế.

    Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Lifers hồi tháng 8, bà từng đề cập mối quan tâm lâu dài của ông Huang đối với công nghệ y tế. "Ông Jensen đã có niềm đam mê với ngành chăm sóc sức khỏe hơn 20 năm", bà Powell nói, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của CEO NVIDIA trong việc cung cấp các công cụ giúp giới nghiên cứu tạo ra những đột phá y học.

    Jensen Huang tiếp tục vướng cáo buộc ngoại tình: NVIDIA có cách chức CEO?

    Tâm điểm ngoại tình với CEO NVIDIA Jensen Huang

    Tháng 3 năm nay, bà xuất hiện tại GTC, hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển của NVIDIA ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ), để trình bày về tiềm năng AI trong chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu sinh học. Tuy nhiên, những thông tin liên quan thời gian diễn ra sự kiện này nay đang trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận.

    Theo The New York Times dẫn 2 nguồn thạo tin, ông Huang và bà Powell được nhìn thấy có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở San Jose. Một người chứng kiến được cho là đã dùng điện thoại ghi hình, sau đó được nhân viên an ninh của ông Huang đưa sang một bên và đề nghị ký thỏa thuận bảo mật.

    Khi được The New York Times liên hệ và hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang nói: nói, "Tôi nghĩ bạn không nên nói chuyện trực tiếp với tôi". Hiện, NVIDIA và bà Powell chưa bình luận về thông tin mới nêu trên.

    Cáo buộc mới xuất hiện giữa lúc CEO NVIDIA đang chịu sức ép từ cuộc điều tra nội bộ liên quan mối quan hệ với nữ doanh nhân Alice Huang, người bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này.

    Những thông tin trên đã làm dấy lên câu hỏi về tương lai lãnh đạo NVIDIA. Theo The Wall Street Journal, hội đồng quản trị NVIDIA đang chuẩn bị xem xét việc sa thải ông Jensen Huang. NVIDIA cũng đang làm việc với một đơn vị bên ngoài để xác định các ứng viên kế nhiệm tiềm năng, giữa những lo ngại về kế hoạch chuyển giao lãnh đạo.

    Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVIDIA đã giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 11.11. Giá trị vốn hóa tập đoàn sụt giảm gần 600 tỉ USD trong tuần qua, theo Reuters.

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