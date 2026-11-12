Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 33 tại Trung Quốc

Ngày 12.11, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 - 20.11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân ẢNH: TTXVN

Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ 13 - 19.11. Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ thảo luận về chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng".

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự các hoạt động chính của Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, gồm: Hội nghị Cấp cao APEC vào ngày 19.11; Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027; phát biểu chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và chứng kiến lễ bàn giao vai trò Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC vào chiều 18.11.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực của diễn đàn, phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để cụ thể hóa các định hướng, ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2026 thông qua các kênh Hội nghị Bộ trưởng, Hội nghị SOM; thúc đẩy, lồng ghép các quan tâm của Việt Nam về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp…

Việt Nam cũng đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch, Phó chủ tịch tại các Ủy ban, Nhóm công tác APEC trong năm 2026 như Ủy ban chỉ đạo SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC), Đối tác chính sách về An ninh lương thực (PPFS), Ban điều hành Bộ phận Nghiên cứu APEC (PSU)…