NÓNG: Ông Jensen Huang từ chức CEO và rời hội đồng quản trị NVIDIA

Ông Jensen Huang đã từ chức CEO của NVIDIA, khép lại chặng đường 33 năm lãnh đạo gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mà ông đồng sáng lập.

Hội đồng quản trị công ty ngày 12.11 cho biết ông Huang đã từ nhiệm các vị trí chủ tịch, tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị, với hiệu lực ngay lập tức.

Ông Jensen Huang Ảnh: Reuters

NVIDIA cũng thông báo Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ đảm nhận vai trò CEO tạm quyền trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm chính thức, thay thế ông Jensen Huang. Hội đồng quản trị đang bắt đầu quá trình tìm kiếm một CEO chính thức và sẽ xem xét các ứng viên từ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty, theo thông cáo vừa được đăng trên trang web công ty.

Công ty cũng bổ nhiệm ông Harvey Jones, cựu CEO kiêm thành viên hội đồng quản trị của Synopsys, vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử NVIDIA. Ông Jones đã có hơn 30 năm kinh nghiệm với vai trò là doanh nhân, nhà điều hành trong lĩnh vực công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm tích cực; trong đó, ông từng đảm nhiệm các vị trí CEO và chủ tịch điều hành tại Synopsys.

Ông Jensen Huang, người đồng sáng lập NVIDIA và hiện là cổ đông lớn thứ tư với tỷ lệ sở hữu khoảng 3,61%, theo Reuters tối 12.11.



Quyết định này được đưa ra sau khi ông Jensen Huang những ngày gần đây chịu sức ép dư luận khi xuất hiện thông tin ông có mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một mối quan hệ với một người phụ nữ bị phía tình báo Mỹ cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ông Jensen Huang đã thừa nhận không chung thủy và phía nội bộ NVIDIA cũng mở cuộc rà soát.

Thông báo về việc ông Jensen Huang từ chức không nêu nguyên nhân cụ thể. Thay vào đó, công ty nhấn mạnh: "Những đóng góp của ông Jensen cho NVIDIA là vô cùng sâu sắc. NVIDIA là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Hội đồng quản trị cùng toàn thể công ty xin gửi lời cảm ơn đến ông Jensen vì những đóng góp to lớn, không thể đong đếm được mà ông đã dành cho công ty cũng như ngành công nghiệp này".

Bà Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm Giám đốc Tài chính NVIDIA nói: "Sức mạnh của NVIDIA luôn đến từ đội ngũ nhân sự, cùng với ban lãnh đạo, tôi cam kết sẽ tiếp nối và phát huy nền tảng phi thường mà ông Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua".



Cổ phiếu NVIDIA đã giảm hơn 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, gây áp lực lên thị trường chung.

Một nguồn tin thân cận cho biết, hội đồng quản trị NVIDIA đã họp để xem xét việc bãi nhiệm ông Jensen Huang. Trước đó cùng ngày, cũng xuất hiện thông tin cho rằng ông Jensen Huang còn có mối quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ quản lý cấp cao trong công ty, người vốn là cấp dưới trực tiếp của ông.